ChatGPT влезе и в Spotify

Светът на музиката претърпя значително подобрение, благодарение на изкуствения интелект, след като Spotify и OpenAI обединиха сили, за да интегрират стрийминг услугата директно в ChatGPT. Това сътрудничество променя начина, по който намирате следващата си любима песен или подкаст, превръщайки разговорните възможности на ChatGPT във ваш личен DJ.

За да започнете да използвате тази нова функция, трябва да стартирате разговор в ChatGPT и да споменете „Spotify“ в заявката си. При първото ви използване ще се появи бързо съобщение, което ще ви помоли да свържете своя Spotify акаунт.

Можете незабавно да помолите ChatGPT да ви намери конкретни песни, албуми, изпълнители, плейлисти или епизоди от подкасти. Изкуственият интелект ще използва умело контекста на вашия чат, като автоматично ще вплете Spotify приложението директно в разговора, за да изпълни вашата заявка.

По-важното е, че това отива далеч отвъд простото търсене. Можете да поискате препоръки въз основа на настроение, тема или конкретна дейност, а Spotify ще ви предложи персонализирани избори директно в чата ви. За оптимална прецизност инженерите на Spotify препоръчват да предоставите на AI много подробности в заявката си, като жанр, настроение, изпълнител или тема, а за подкастите не забравяйте водещия или госта.

Струва си да се отбележи, че прозорецът на ChatGPT е интелигентен контролен център, а не система за възпроизвеждане. Там няма да чуете музиката, но с едно просто докосване на препоръчаното съдържание веднага се стартира приложението Spotify за директно слушане.

Безплатните потребители на Spotify ще получат достъп до богатия каталог на платформата съссъществуващи подбрани плейлисти, като популярните Discover Weekly или New Music Friday. Премиум абонатите обаче получават пълната мощност на този нов двигател, тъй като Spotify може да използва по-подробните им подсказки, за да създаде изцяло следващи и силно персонализирани селекции от песни.

Това ново ниво на откриване чрез разговор вече е достъпно на английски език в 145 страни за всички потребители на ChatGPT, независимо дали са на ниво Free, Plus или Pro, и работи безпроблемно както на уеб, така и на мобилни платформи на Android и iOS.

Spotify признава, че това е само началото на дълъг път, като признава, че опитът е в начален стадий и обещава да „изгражда, усъвършенства и подобрява опита през следващите седмици и месеци.