ChatGPT въвежда функция за групови чатове

OpenAI въвежда значителна промяна в начина, по който потребителите взаимодействат с платформата, като дебютира груповите чатове в ChatGPT. Тази нова функция превръща платформата от индивидуален асистент в споделено пространство за сътрудничество, което позволява на потребителите да обменят идеи, да планират и да вземат решения с приятели, семейство или колеги, докато изкуственият интелект действа като интелигентен участник.

Потребителите могат да започнат групов чат, като натиснат иконата с хора в горния десен ъгъл на нов или съществуващ разговор. Ако се стартира от съществуващ чат, се създава копие, за да се гарантира, че оригиналният, частен разговор остава отделен.

Могат да бъдат поканени до 20 души, директно или чрез споделяне на линк, който всеки от групата може да сподели по-нататък, за да привлече нови членове.

За да се насърчи прозрачността, за да се присъедините или създадете група, е необходимо да създадете основен профил с име, потребителско име и снимка.

Отговорите се генерират от ChatGPT 5.1 Auto, адаптивна система, която автоматично избира най-добрия наличен модел (като GPT-5.1 Instant или GPT-5.1 Thinking) въз основа на сложността на подсказката и абонаментния план на потребителя.

OpenAI специално е обучила ChatGPT с нови социални поведения за тази среда. AI вече не отговаря на всяко съобщение, а следва потока на разговора и решава кога да се намеси въз основа на контекста. Потребителите винаги могат да предизвикат отговор, като споменат „ChatGPT“ в съобщение.

Освен това, ботът е придобил нови функции за подобряване на динамиката на групата, като може да се позовава и да използва профилни снимки на членовете на групата, например при генериране на персонализирани изображения.

Потребителите могат да задават персонализирани инструкции специално за това как ChatGPT трябва да се държи във всеки групов чат.

OpenAI дава приоритет на поверителността на потребителите в този нов споделен контекст. Компанията заявява, че личната памет на потребителя в ChatGPT не се използва в груповите чатове, нито се създават нови спомени от тези разговори. За групи, в които има лица под 18 години, системата автоматично намалява излагането на чувствително съдържание за всички участници.

Тази функция в момента се внедрява като пилотен проект за всички регистрирани потребители (планове Free, Go, Plus и Pro) в уеб и мобилни устройства в четири конкретни пазара в Азиатско-тихоокеанския регион: Япония, Тайван, Нова Зеландия и Южна Корея. По-широкото разпространение ще бъде определено въз основа на ранните отзиви на потребителите.