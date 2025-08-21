OpenAI пуска нискотарифен абонамент за ChatGPT

OpenAI представи нов абонаментен план, наречен ChatGPT Go. Той е насочен към потребители, за които безплатната версия е недостатъчна, но цената на Plus плана от 20 долара (около 18,34 евро или 35,87 лева) е твърде висока. Индия е първата държава, в която ще стартира услугата, като се очаква в бъдеще да бъде въведена и на други пазари.

Какво включва ChatGPT Go?

ChatGPT Go премахва много от ограниченията на безплатната версия, като предлага на потребителите повече заявки към моделите GPT-5 и GPT-Thinking, по-широки възможности за генериране на изображения и по-високи квоти в режим на изследване. Планът също така включва достъп до проекти, задачи и персонализирани GPT, което улеснява организирането на работния процес.

Ограничения и цена

Въпреки подобренията, ChatGPT Go има своите ограничения. За разлика от абонамента Plus, той не предоставя достъп до по-стари модели, включително GPT-4o, нито възможност за генериране на видео в Sora. Въпреки че точният брой на съобщенията не е разкрит, OpenAI отбелязват, че той е значително по-висок от този на безплатната версия.

Цената на абонамента се равнява на около 4,37 евро или 8,56 лева. Първоначално ще бъде пуснат в Индия, като към момента няма информация за датите на пускане на плана в други региони.