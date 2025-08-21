Новини
Технологии »
OpenAI пуска нискотарифен абонамент за ChatGPT

OpenAI пуска нискотарифен абонамент за ChatGPT

21 Август, 2025 12:00 826 4

  • chat gpt-
  • open ai-
  • абонамент-
  • изкуствен интелект

ChatGPT Go премахва много от ограниченията на безплатната версия

OpenAI пуска нискотарифен абонамент за ChatGPT - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

OpenAI представи нов абонаментен план, наречен ChatGPT Go. Той е насочен към потребители, за които безплатната версия е недостатъчна, но цената на Plus плана от 20 долара (около 18,34 евро или 35,87 лева) е твърде висока. Индия е първата държава, в която ще стартира услугата, като се очаква в бъдеще да бъде въведена и на други пазари.

Какво включва ChatGPT Go?

ChatGPT Go премахва много от ограниченията на безплатната версия, като предлага на потребителите повече заявки към моделите GPT-5 и GPT-Thinking, по-широки възможности за генериране на изображения и по-високи квоти в режим на изследване. Планът също така включва достъп до проекти, задачи и персонализирани GPT, което улеснява организирането на работния процес.

Ограничения и цена

Въпреки подобренията, ChatGPT Go има своите ограничения. За разлика от абонамента Plus, той не предоставя достъп до по-стари модели, включително GPT-4o, нито възможност за генериране на видео в Sora. Въпреки че точният брой на съобщенията не е разкрит, OpenAI отбелязват, че той е значително по-висок от този на безплатната версия.

Цената на абонамента се равнява на около 4,37 евро или 8,56 лева. Първоначално ще бъде пуснат в Индия, като към момента няма информация за датите на пускане на плана в други региони.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дарк фючър

    2 2 Отговор
    "Сиренцето е безплатно само в капана за мишки"!

    12:06 21.08.2025

  • 2 Карлос Друсар

    1 3 Отговор
    Отдавна спрях да ползвам този либepacтки чифyтски чат-бот.

    Коментиран от #3

    12:14 21.08.2025

  • 3 Ганю- простия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Карлос Друсар":

    Правилно си направил батьо, спирай и нета сега по същата причина.

    12:33 21.08.2025

  • 4 Бойко Б.

    2 0 Отговор
    ChatGPT е слабичък. Минавам го с 200-та.

    12:33 21.08.2025