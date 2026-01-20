На вниманието на всички геймъри: Нова актуализация на Windows 11 „спъва“ видеокартите на Nvidia

Поредният опит на Microsoft да направи Windows 11 по-сигурен се превърна в истински кошмар за любителите на високите технологии и видеоигрите. Този месец технологичният гигант пусна актуализацията KB5074109, която, макар и натоварена с мисията да закърпи 114 уязвимости, донесе неочакван „подарък“ за собствениците на графични карти Nvidia GeForce – сериозен спад в производителността.

Първите сигнали за проблеми дойдоха от геймърската общност, където потребители докладват за загуба на цели 15-20 FPS (кадъра в секунда) веднага след инсталирането на пача. За мнозина това е разликата между плавното изживяване и досадното „накъсване“ на картината. Проблемът е толкова осезаем, че единственото работещо решение към момента се оказва връщането на операционната система към предишно състояние чрез точка за възстановяване. Въпреки че оплакванията засега се концентрират върху лагера на „зелените“ от Nvidia, не е изключено собствениците на карти от други производители също да попаднат под ударите на софтуерния дефект.

Но проблемите не спират дотук. KB5074109 се оказва препъникамък и за корпоративния свят. Потребители на Azure Virtual Desktop се сблъскват с критични сривове при удостоверяване (грешка 0x8008005), което буквално парализира работните процеси. Дори нещо толкова тривиално като форматирането на USB устройство във файлова система FAT32 се превръща в изпитание, завършващо с неочаквани системни съобщения за неуспех.

Иронията е, че актуализацията всъщност носи и добри новини – тя оптимизира работата на батерията при лаптопи с нови процесори, притежаващи невронен копроцесор (NPU). Тези ползи обаче бледнеят пред възможността компютърът ви да загуби своята мощ в най-важния момент.

Към настоящия момент от Редмънд запазват мълчание за официално решение, което оставя потребителите пред труден избор: сигурност срещу риск от кибератаки или производителност за работа и забавление. Ако забележите, че любимата ви игра изведнъж е станала по-бавна, вероятно KB5074109 е виновникът. Очаква се Microsoft да пусне „спешна кръпка“ в най-кратки срокове, но дотогава внимавайте с бутона „Update“.