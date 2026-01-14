Новини
Технологии »
Cloudflare беше глобена с 14,2 милиона евро за отказ да блокира достъпа до пиратски уебсайтове

Cloudflare беше глобена с 14,2 милиона евро за отказ да блокира достъпа до пиратски уебсайтове

14 Януари, 2026 14:43 539 1

  • cloudflare-
  • глоба-
  • италия-
  • пиратски уебсайт

Спорът се корени в противоречивия закон „Piracy Shield“, а действието се развива в Италия

Cloudflare беше глобена с 14,2 милиона евро за отказ да блокира достъпа до пиратски уебсайтове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Конфликтът между технологичния гигант Cloudflare и италианския медиен регулатор AGCOM достигна точка на кипене, след като компанията бе санкционирана с рекордната глоба от 14,2 милиона евро. Причината за безпрецедентната мярка е отказът на американската корпорация да се подчини на италианското законодателство и да блокира достъпа до пиратски уебсайтове през своя популярен DNS сървър 1.1.1.1. Глобата, равняваща се на 1% от световния оборот на фирмата, предизвика остра реакция от страна на ръководството в Силициевата долина.

Спорът се корени в противоречивия закон „Piracy Shield“, който изисква от интернет доставчиците да преустановяват достъпа до незаконно съдържание в рамките на едва 30 минути след получаване на сигнал. От Cloudflare обаче са категорични – подобно масово филтриране на над 200 милиарда заявки дневно не само би забавило глобалния интернет трафик, но и представлява опасен прецедент за онлайн цензура. Според компанията, изискванията на Рим биха могли неволно да блокират стотици легитимни сайтове, превръщайки инфраструктурните доставчици в „интернет полиция“ без съдебен контрол.

Реакцията на изпълнителния директор Матю Принс беше светкавична и необичайно остра. В серия от публикации той определи схемата като „отвратителна“ и насочена срещу демократичните ценности. Принс не се ограничи само с думи, а отправи директни заплахи: Cloudflare обмисля да премахне всичките си сървъри от италианска територия и да прекрати инвестициите си в страната. Най-тревожното предупреждение обаче бе свързано с предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г. – компанията заплаши да оттегли безплатните си услуги за киберсигурност за престижното събитие.

От другата страна на барикадата, италианските власти и спортни лиги като Serie A подкрепят решението, твърдейки, че Cloudflare умишлено улеснява пиратството, като предоставя „убежище“ на незаконни стрийминг платформи. Според AGCOM, компанията е замесена в близо 70% от случаите на дигитално пиратство в страната и нейната помощ е критична за справянето с организираната онлайн престъпност.

Тази юридическа битка далеч надхвърля границите на Апенинския полуостров. Тя повдига фундаментални въпроси за суверенитета на националните държави над глобалната интернет архитектура и за това кой всъщност контролира информацията в мрежата. Докато случаят се подготвя за обжалване, пазарът и потребителите в Италия остават в очакване на следващия ход, който може да пренареди дигиталната карта на Европа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    По цял свят вече критикуваха ситуацията, че една частна компания чрез корупция прокарва закон да глоби друга компания. И че този "Piracy Shield" няма да направи абсолютно нищо срещу пиратството, но е стъпка към контрол, или накратко поредното think of the children.

    15:06 14.01.2026