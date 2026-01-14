Cloudflare беше глобена с 14,2 милиона евро за отказ да блокира достъпа до пиратски уебсайтове

Конфликтът между технологичния гигант Cloudflare и италианския медиен регулатор AGCOM достигна точка на кипене, след като компанията бе санкционирана с рекордната глоба от 14,2 милиона евро. Причината за безпрецедентната мярка е отказът на американската корпорация да се подчини на италианското законодателство и да блокира достъпа до пиратски уебсайтове през своя популярен DNS сървър 1.1.1.1. Глобата, равняваща се на 1% от световния оборот на фирмата, предизвика остра реакция от страна на ръководството в Силициевата долина.

Спорът се корени в противоречивия закон „Piracy Shield“, който изисква от интернет доставчиците да преустановяват достъпа до незаконно съдържание в рамките на едва 30 минути след получаване на сигнал. От Cloudflare обаче са категорични – подобно масово филтриране на над 200 милиарда заявки дневно не само би забавило глобалния интернет трафик, но и представлява опасен прецедент за онлайн цензура. Според компанията, изискванията на Рим биха могли неволно да блокират стотици легитимни сайтове, превръщайки инфраструктурните доставчици в „интернет полиция“ без съдебен контрол.

Реакцията на изпълнителния директор Матю Принс беше светкавична и необичайно остра. В серия от публикации той определи схемата като „отвратителна“ и насочена срещу демократичните ценности. Принс не се ограничи само с думи, а отправи директни заплахи: Cloudflare обмисля да премахне всичките си сървъри от италианска територия и да прекрати инвестициите си в страната. Най-тревожното предупреждение обаче бе свързано с предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г. – компанията заплаши да оттегли безплатните си услуги за киберсигурност за престижното събитие.

От другата страна на барикадата, италианските власти и спортни лиги като Serie A подкрепят решението, твърдейки, че Cloudflare умишлено улеснява пиратството, като предоставя „убежище“ на незаконни стрийминг платформи. Според AGCOM, компанията е замесена в близо 70% от случаите на дигитално пиратство в страната и нейната помощ е критична за справянето с организираната онлайн престъпност.

Тази юридическа битка далеч надхвърля границите на Апенинския полуостров. Тя повдига фундаментални въпроси за суверенитета на националните държави над глобалната интернет архитектура и за това кой всъщност контролира информацията в мрежата. Докато случаят се подготвя за обжалване, пазарът и потребителите в Италия остават в очакване на следващия ход, който може да пренареди дигиталната карта на Европа.