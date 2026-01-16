Една екстра, изобретена от Saab преди много години

Ако сте от хората, които обичат да пътуват през нощта, вероятно познавате онова специфично напрежение в очите, породено от десетките светещи индикатори, екрани и бутони по таблото. Докато модерните автомобили ни затрупват с дигитални графики, една отминала шведска легенда – Saab – предложи решение, вдъхновено директно от бойните изтребители, което и до днес остава ненадминато по своята гениална простота.

Тази екстра, дебютирала през 1993 година в модела 900, е истинско бижу за ценителите на ергономията. С натискането на един единствен бутон, цялото арматурно табло на автомобила буквално „заспива“. Всички стрелки, светлини и дисплеи изгасват, оставяйки осветен единствено скоростомера (и то само до 140 км/ч). Идеята е да се елиминира визуалният шум и да се предотврати умората на очите, позволявайки на водача да се концентрира изцяло върху пътя пред себе си.

Но магията на Night Panel не свършва дотук. Системата е „интелигентна“ – ако по време на вашето нощно пътуване двигателят започне да прегрява, горивото привърши или оборотите навлязат в критична зона, съответният уред автоматично се „събужда“ и светва, за да ви предупреди. След като проблемът бъде отчетен или отстранен, приборът отново потъва в мрак.

Този авиационен подход към безопасността е наследство от миналото на Saab като производител на самолети. Инженерите са изчислили, че намаляването на светлинното замърсяване в купето подобрява периферното зрение и скъсява времето за реакция на шофьора в критични ситуации.

В ерата на огромните таблети и амбиентното осветление, което понякога прилича на дискотека, функцията на Saab изглежда като романтичен спомен за времето, когато фокусът беше върху чистото шофиране. И макар марката вече да не съществува, Night Panel остава една от най-смислените и обичани екстри, които някога са намирали място в масовия автомобил.