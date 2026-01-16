Новини
Технологии »
Една екстра, изобретена от Saab преди много години

Една екстра, изобретена от Saab преди много години

16 Януари, 2026 13:04 1 248 4

  • saab-
  • night panel-
  • екстра

Става дума за функцията Night Panel

Една екстра, изобретена от Saab преди много години - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако сте от хората, които обичат да пътуват през нощта, вероятно познавате онова специфично напрежение в очите, породено от десетките светещи индикатори, екрани и бутони по таблото. Докато модерните автомобили ни затрупват с дигитални графики, една отминала шведска легенда – Saab – предложи решение, вдъхновено директно от бойните изтребители, което и до днес остава ненадминато по своята гениална простота.

Тази екстра, дебютирала през 1993 година в модела 900, е истинско бижу за ценителите на ергономията. С натискането на един единствен бутон, цялото арматурно табло на автомобила буквално „заспива“. Всички стрелки, светлини и дисплеи изгасват, оставяйки осветен единствено скоростомера (и то само до 140 км/ч). Идеята е да се елиминира визуалният шум и да се предотврати умората на очите, позволявайки на водача да се концентрира изцяло върху пътя пред себе си.

Но магията на Night Panel не свършва дотук. Системата е „интелигентна“ – ако по време на вашето нощно пътуване двигателят започне да прегрява, горивото привърши или оборотите навлязат в критична зона, съответният уред автоматично се „събужда“ и светва, за да ви предупреди. След като проблемът бъде отчетен или отстранен, приборът отново потъва в мрак.

Този авиационен подход към безопасността е наследство от миналото на Saab като производител на самолети. Инженерите са изчислили, че намаляването на светлинното замърсяване в купето подобрява периферното зрение и скъсява времето за реакция на шофьора в критични ситуации.

В ерата на огромните таблети и амбиентното осветление, което понякога прилича на дискотека, функцията на Saab изглежда като романтичен спомен за времето, когато фокусът беше върху чистото шофиране. И макар марката вече да не съществува, Night Panel остава една от най-смислените и обичани екстри, които някога са намирали място в масовия автомобил.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    8 0 Отговор
    Сега е точно обратното, наблъскали са едни телевизори вътре, гледаш навън в тъмното и даже фаровете не помагат, очите не могат да се адаптират!

    13:15 16.01.2026

  • 2 Къси/дълги

    2 0 Отговор
    Тук има достатъчно ниско летящи изтребители нощно време и без допълнителни екстри. Освен това простите цървули не си гасят дневните светлини или си слагат прекалено силни крушки на късите. Трябва с тъмни очила да караш и нощно време.

    13:33 16.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Карал съм сааб вечр - това е най-яката функция за нощно шофиране!
    За разлика от днес, когато не само имаш 15 екрана, но са ти набутали и километри ЛЕД и олиготата се кефят, но карат на сляпо

    13:37 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.