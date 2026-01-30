Експерти от ADAC разкриват най-големия проблем на модерния автомобил

През последните години в автомобилната индустрия се наложи тенденция таблото на автомобилите да се превръща в гигантски смартфон, а сега, най-накрая достигна критичната граница за безопасността. В продължение на години производители като Tesla и Mercedes-Benz разширяваха границите на интериорния дизайн, заменяйки аналогови бутони с огромни екрани и макар тези стъклени кокпити да изглеждат впечатляващо под светлините на шоурума, данните за реалното им представяне започват да показват значителни „механични неизправности“ по отношение на потребителското преживяване. Според най-новото проучване на ADAC, интуитивната управляемост на съвременните автомобили е претърпяла рязък спад. През 2019 година средната оценка за управлението на автомобилите беше 2.3, но в началото на 2026 година данните от миналата година показват, че тази цифра е спаднала до тревожните 2.7, като някои високотехнологични модели дори не са издържали теста с оценка 4.0.

Това е въпрос на безопасност, който по същество „затруднява“ човекът зад волана. Констатациите на ADAC сочат, че изнасянето на всяка малка функция в подменю принуждава шофьорите да откъсват погледа си от пътя за опасно дълги периоди от време. Без тактилната обратна връзка на физически бутон, „грешките при превключване“ на сензорния екран стават често явление, което увеличава разсейването на шофьора точно когато концентрацията трябва да е на върха. Това отклонение от простотата в цифровия свят стана толкова изразено, че Euro NCAP обяви, че занапред пълната петзвездна оценка за безопасност ще бъде невъзможна без „директно физическо въвеждане“ за основни функции като мигачи, аварийни светлини, клаксони и чистачки. Това е ясен сигнал към дизайнерските студия, че някои неща просто не трябва да бъдат дигитализирани.

Съветът към шофьорите, които навлизат в тази нова ера, е да третират софтуера на колата си като брифинг преди състезание – да се запознаят с менютата и функциите, критични за безопасността, преди да потеглят. Макар надеждното гласово управление да може да бъде полезен помощник, крайната отговорност за прекалибриране на философията на интериора е на производителите. Настоящата обратна връзка, постъпваща в ADAC, показва силно желание от страна на потребителите за връщане на класическите бутони.