Samsung потвърди една от най-очакваните новости в Galaxy S26 Ultra

Samsung се готви да въведе високотехнологичен „щит за поверителност“ в мобилната си гама, потвърждавайки една от най-очакваните функции на предстоящия Galaxy S26 Ultra. Тази нова интеграция на софтуер и хардуер е проектирана да неутрализира нежеланите поглед и в препълнени обществени пространства. Независимо дали се движите в натоварен терминал или пътувате с обществен транспорт, системата гарантира, че чувствителните данни – като пароли или лични съобщения – остават видими само за потребителя в пряка видимост, като ефективно блокира видимостта на нежелани пътници, които се опитват да надникнат през страничните части на вашето дигитално преживяване.

Това, което отличава тази функция от стандартните защитни фолиа за екрани, е нивото на детайлен контрол, достъпно от смартфона. Това е динамично вградено решение, което може да се включва за конкретни зони или приложения. Потребителите могат да изберат да „затъмнят“ целия дисплей или само да скрият конкретни известия и изскачащи прозорци, което позволява индивидуален подход, който може да се изключи напълно, когато искате да споделите екрана с някого. Този „Privacy Shield“ е вграден директно в самия дисплей, осигурявайки ниво на яснота и отзивчивост, което физическите фолиа не могат да достигнат.

Инженерите на Samsung са прекарали пет години в лабораториите за научноизследователска и развойна дейност, усъвършенствайки тази технология, което подчертава сложността на интегрирането на филтър за поверителност, без да се компрометира яркостта на дисплея или точността на цветовете. Докато все още чакаме пълното техническо представяне, това разкритие потвърждава, че Samsung залага силно на поверителността като ключов фактор за отличаване на своя флагман за 2026 година.