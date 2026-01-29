Новини
Първи поглед към новото безжично зарядно на Samsung

29 Януари, 2026 14:33 360 0

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • зарядно-
  • безжично зарядно

Аксесоарът вече поддържа до 25W

Първи поглед към новото безжично зарядно на Samsung - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung се готви да даде на своя флагмански модел значително увеличение на мощността в областта на безжичното зареждане, преминавайки отвъд консервативните ограничения на предишните поколения. Макар миналогодишната серия Galaxy S25 да интегрира стандарта Qi2, тя беше ограничена до същата мощност от 15 W, която виждаме от години. Нови изтекли изображения на предстоящото безжично зарядно устройство Samsung Magnet (модел EP-P2900BBEGWW) обаче подсказват, че Galaxy S26 Ultra най-накрая преминава на по-високо ниво. Този нов аксесоар е с номинална мощност 25 W, вероятно използвайки новата спецификация Qi2.2.

За да постигне тези пикови скорости от 25 W, хардуерът изисква специфичен хардуер. Опаковката за продажба на дребно показва, че безжичното зарядно устройство трябва да бъде съчетано с официален Samsung 45W Power Adapter или съвместимо 20V PPS устройство, за да поддържа необходимия ток. Потребителите също ще се нуждаят от Qi2-съвместим калъф с Magnetic Power Profile (MPP), за да се гарантира, че магнитите са перфектно подравнени за максимален трансфер на енергия. Въпреки че е оптимизирано за предстоящата серия S26, зарядното устройство поддържа широка съвместимост, като работи с серията S25 (чрез магнитни калъфи), както и с модерни конкуренти като iPhone 15 и Pixel 10.

Безжичното зарядно устройство не е единственият нов компонент, който се появява в каталога с аксесоари; Samsung подготвя и Qi2-съвместима power bank за тези, които се нуждаят от зареждане, докато са в движение. Очаква се това преносимо устройство да предлага 15W безжично зареждане, осигурявайки по-бавно зареждане в сравнение с 25W настолно устройство. С приемането на тези по-бързи магнитни стандарти Samsung най-накрая запълва празнината с конкурентите, които отдавна дават приоритет на скоростта на безжичното зареждане.


