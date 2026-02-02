Samsung влиза в AR надпреварата с умни очила за всеки ден

Технологичният гигант Samsung най-после наруши мълчанието и официално потвърди това, за което в индустрията се шушукаше от месеци – компанията е готова да навлезе в сегмента на очилата с добавена реалност (AR). След поредица от изтекли вътрешни доклади, сега стана ясно, че корейците подготвят устройство, предназначено не за затворени лаборатории, а за всекидневна употреба от масовия потребител.

Новината бе потвърдена лично от Сонг Чо, изпълнителен вицепрезидент на мобилното подразделение на марката, по време на ключова среща с инвеститори. Макар точната дата да остава обвита в мистерия, посоченият времеви прозорец е краят на настоящата година. Чо обеща „богати и завладяващи изживявания“, в чието сърце ще пулсира изкуствен интелект, способен да разбира и предвижда нуждите на потребителя в реално време.

Техническите детайли все още се пазят под ключ, но технологичните шпиони вече имат своята версия за хардуера. Очаква се „умните“ очила да бъдат задвижвани от специализирания чип Snapdragon AR1. Спекулира се, че устройството ще разполага с 12-мегапикселова камера с прецизен автофокус – идеална за заснемане на мига или за разпознаване на обекти чрез AI. Енергията пък ще бъде поверена на компактна батерия с капацитет 155 mAh, оптимизирана за лека и удобна рамка, която не тежи при продължително носене.

Е, изглежда, че ерата на смартфоните скоро може да получи сериозна конкуренция в лицето на аксесоар, който стои директно пред очите ни. Дали Samsung ще успее да направи AR очилата толкова незаменими, колкото са часовниците им Galaxy Watch, предстои да разберем съвсем скоро.