Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Samsung влиза в AR надпреварата с умни очила за всеки ден

Samsung влиза в AR надпреварата с умни очила за всеки ден

2 Февруари, 2026 15:00 596 1

  • умни очила-
  • samsung-
  • vr

Корейският технологичен лидер подготвя премиерата на интелигентен аксесоар с изкуствен интелект и камера, който трябва да дебютира до края на годината

Samsung влиза в AR надпреварата с умни очила за всеки ден - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният гигант Samsung най-после наруши мълчанието и официално потвърди това, за което в индустрията се шушукаше от месеци – компанията е готова да навлезе в сегмента на очилата с добавена реалност (AR). След поредица от изтекли вътрешни доклади, сега стана ясно, че корейците подготвят устройство, предназначено не за затворени лаборатории, а за всекидневна употреба от масовия потребител.

Новината бе потвърдена лично от Сонг Чо, изпълнителен вицепрезидент на мобилното подразделение на марката, по време на ключова среща с инвеститори. Макар точната дата да остава обвита в мистерия, посоченият времеви прозорец е краят на настоящата година. Чо обеща „богати и завладяващи изживявания“, в чието сърце ще пулсира изкуствен интелект, способен да разбира и предвижда нуждите на потребителя в реално време.

Samsung влиза в AR надпреварата с умни очила за всеки ден

Техническите детайли все още се пазят под ключ, но технологичните шпиони вече имат своята версия за хардуера. Очаква се „умните“ очила да бъдат задвижвани от специализирания чип Snapdragon AR1. Спекулира се, че устройството ще разполага с 12-мегапикселова камера с прецизен автофокус – идеална за заснемане на мига или за разпознаване на обекти чрез AI. Енергията пък ще бъде поверена на компактна батерия с капацитет 155 mAh, оптимизирана за лека и удобна рамка, която не тежи при продължително носене.

Е, изглежда, че ерата на смартфоните скоро може да получи сериозна конкуренция в лицето на аксесоар, който стои директно пред очите ни. Дали Samsung ще успее да направи AR очилата толкова незаменими, колкото са часовниците им Galaxy Watch, предстои да разберем съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    0 0 Отговор
    Супер, но моля ви пролетта (тогава илизат новите) покажете galaxy watch 12 с по-голяма батерия и по-бързо зареждане. Моля ви. LTE версиите са абсолютен смях сравнено с apple watch lte. Имам samsung watch 5 lte И съм доволен, не казвам че хейтвам, но ще е супер ако 12 изкарва цял ден с LTE с 2-3 разговора и даже без ползване на интернет. Да, ей така в standby с 2 разговора моята 5-ца не изкарва цял ден.

    15:15 02.02.2026