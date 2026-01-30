Новини
Разкриха кога ще видим Galaxy S26

30 Януари, 2026 17:23

Премиерата е насрочена за 25 февруари

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung се готви да представи своята следваща генерация флагмански модели, като официалното представяне на серията Galaxy S26 вече е потвърдено за 25 февруари. Въпреки че производителят не разкрива много подробности, високопрофилна информация от ветеранът в бранша Еван Блас разкрива това, което изглежда като официална покана за пресата, което бележи леко отклонение от обичайния график на марката.

Предстоящата серия ще включва три различни устройства – стандартният Galaxy S26, S26+ и най-високият клас S26 Ultra – проектирани да задоволят нуждите на всички. Не е изключено да видим и появата на нови слушалки от серията Galaxy Buds 4, която се очаква да дебютира заедно с основните смартфони. Слуховете сочат, че докато дизайнът на шасито може да остане познат, вътрешните компоненти се преработват, за да отговорят на високите изисквания на най-новите стандарти за мобилна обработка и усъвършенствани AI функции. Може би най-обсъжданата функция на този нов модел е „Privacy Display“ (дисплей за поверителност) – хардуер, който Samsung вече официално представи.

С наближаването на 25 февруари, когато ще бъде даден стартът, нараства вълнението за това, което изглежда ще бъде една силно конкурентна година в сегмента на флагманските модели.


