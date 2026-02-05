Google показа новия си евтин смартфон (ВИДЕО)

Google потвърди, че Pixel 10a ще направи своя световен дебют на 18 февруари и разпространи кадри на новото поколение на евтиния смартфон.Google вече кани ентусиастите да се регистрират на сайта си за ексклузивна оферта за предварителна поръчка, която според информациите включва отстъпка или кредит за бъдещи продукти като новите Pixel Buds 2a.

Тийзър видеото предоставя висококачествен поглед върху смелата промяна в дизайна. Google официално премахна лентата с камерата и сега Pixel 10a има напълно плосък заден панел, като обективите на двойната камера сега са разположени в изрязана овална форма. Телефонът се очаква да бъде най-издръжливият в серията A досега, като слуховете сочат към повишаване на водоустойчивостта до IP68 и по-устойчиво шаси с матово покритие.

Докато флагманският Pixel 10 премина към 3nm Tensor G5, се очаква 10a да запази Tensor G4 от серията Pixel 9. Вътрешни източници обаче предполагат „подобрена“ оптимизация, за да се справят с новите функции на Android 16 и Gemini Live взаимодействия на устройството. Предвижда се масивна батерия от 5100 mAh, най-голямата досега в устройство от серията A, в комбинация с 23W кабелно зареждане.

Камерата остава позната с 48-мегапикселов основен сензор и 13-мегапикселов ултраширокоъгълен, въпреки че Google подсказва, че „телефонът ще предлага още“, намеквайки за нови AI-базирани фото трикове като Magic Cue. Освен Lavender цветът показан във видеото, 10a ще се предлага в Obsidian (тъмно сиво), Fog (мръсно бяло) и новото Berry (наситено тъмно розово/червено).

С очаквана цена, която се задържа на ниво 549 евро, Pixel 10a се позиционира като висококачествена алтернатива на флагманските модели „Pro“. С обещанието си за седемгодишна софтуерна поддръжка и обновен, по-изчистен силует, Google гарантира, че „последният член на семейството от серията 10“ може всъщност да бъде този, който повечето хора ще си купят.