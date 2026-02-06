Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Windows 11 получава преработено меню „Старт“

6 Февруари, 2026 13:46 1 077 8

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Microsoft официално започна масовото разпространение на мащабната януарска актуализация за Windows 11, която носи най-сериозната промяна в менюто „Старт“ от дебюта на операционната система насам. Редизайнът, който се появява автоматично след инсталиране на пакет KB5074109, цели да сближи потребителското изживяване на компютъра с това, което познаваме от мобилните устройства.

Основният акцент е преминаването към едностранична структура, която елиминира нуждата от превключване между различни раздели

Лентата за търсене остава на върха, но под нея вече виждаме по-плътно разположение на иконите – до осем колони при по-големи екрани. Най-дискутираната иновация е новият изглед "Category", който използва алгоритми, за да групира приложенията автоматично в папки като „Productivity“, „Creativity“ и „Social“. Това напомня на App Library в iOS, но към момента потребителите не могат ръчно да местят програми между категориите, което вече предизвика вълна от критики във Feedback Hub.

Секцията „Recommended“ също е претърпяла развитие, като вече може да показва до два реда с наскоро използвани файлове или приложения. Microsoft най-накрая позволи пълното деактивиране на този панел чрез настройките за персонализация. Трябва да се има предвид обаче, че ако скриете препоръките в „Старт“, автоматично ще изчезне и списъкът с последните отваряни обекти във File Explorer и в контекстните менюта на лентата със задачи.

Интеграцията с мобилни устройства е изведена на преден план чрез новия панел Phone Link, който се появява като странична лента до основното меню. Той дава директен достъп до статуса на батерията на телефона, последните съобщения, повиквания и снимки. За потребителите, които предпочитат по-изчистен интерфейс, този панел може да бъде свиван или напълно скриван, превръщайки се в дискретна икона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    15 0 Отговор
    "цели да сближи потребителското изживяване на компютъра с това, което познаваме от мобилните устройства"

    Що за малоумие!
    Мобилните системи имат липса на екранно пространство, мишка и пълноценна клавиатура.

    Защо трябва да се осакатяват предимствата на един истински настолен компютър за да изглежда като мобилно недоразумение?

    Коментиран от #7

    14:07 06.02.2026

  • 2 Зевс

    11 0 Отговор
    Прилича на менюто на Уин 8, което беше пълен провал, ама то 11 си е точно провал.

    14:14 06.02.2026

  • 3 ТИГО

    11 0 Отговор
    Недоносчето "Джамовете" става все по тежко и ужасно !

    14:15 06.02.2026

  • 4 това е

    7 0 Отговор
    Най-скапаната версия досега

    14:31 06.02.2026

  • 5 Марк

    6 0 Отговор
    E какво му имаше пък на предишното меню? Тъкмо свикнах с него и вече ми е ОК. Добре, че съм си спрял тотално ъпдейтите по няколко начина, та няма да го променям)))

    Тия микромеки само се мъчат и чудят каква по-голяма глупост да измислят! От уин хр(с изключение на уин 7) - вървят само надолу!

    14:42 06.02.2026

  • 6 Мдаа

    3 0 Отговор
    Уиндоуса все повече започва да прилича на андроид.

    15:11 06.02.2026

  • 7 от пръв поглед

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    това ми докарва на завръщане към провала с винбоз 8 след който спрях да ползвам бозата завинаги

    15:29 06.02.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    По бъгаеа версия от 11 версия едва ли има.

    16:56 06.02.2026