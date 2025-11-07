Windows 11 ще възпроизвежда музика едновременно на два чифта Bluetooth слушалки

Microsoft отново прави сериозна крачка към подобряване на потребителското преживяване! В ерата на споделеното съдържание и непрекъснатата свързаност, компанията тества дългоочаквана функция в Windows 11, която най-сетне ще сложи край на досадната дилема кой да слуша и кой – не. Става дума за „Споделено аудио“ (Shared Audio) – функция, която ви позволява да предавате звук едновременно към два чифта безжични Bluetooth слушалки или високоговорители.

Това е много повече от просто удобство; това е социална иновация! Представете си, че гледате вълнуващ филм на лаптопа си с приятел или просто искате да споделите новия си музикален хит с член на семейството – вече няма нужда от дълги кабели или компромиси със силата на звука.

„Споделеното аудио“ работи благодарение на авангардния аудио кодек Bluetooth Low Energy (LE). Към момента функцията е достъпна за потребителите на Windows 11 Insider в каналите Dev и Beta, където се подлага на интензивни тестове.

За да започнете тази „аудио симфония“, трябва просто да свържете две съвместими Bluetooth LE Audio устройства към компютъра си. Веднага след свързването, в менюто „Бързи действия“ ще се появи настройката за споделено аудио (предварителен преглед). За да прекратите сесията, просто натискате бутона „Спиране на споделянето“ – елементарно и интуитивно!

Към момента „Споделено аудио“ се поддържа на избрани компютри Copilot+ с Windows 11, които разполагат с мощен хардуер за управление на новия кодек. Сред тези пионерни модели са: Surface Laptop от 7-мо поколение (13,8- и 15-инчови, базирани на Qualcomm Snapdragon X) и Surface Pro от 11-то поколение и Surface Pro for Business.

Microsoft обещава скорошна поддръжка и за дългоочакваните Samsung Galaxy Book5 360 и Galaxy Book5 Pro, както и за 12-инчовия Surface Laptop и Surface Laptop for Business.

Разбира се, за да работи безупречно споделянето, са необходими и слушалки, високоговорители или слухови апарати, които поддържат Bluetooth LE Audio. Сред съвместимите модели вече са Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 и Buds3 Pro, Sony WH-1000XM6 и слухови апарати от ReSound и Beltone.