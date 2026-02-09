Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Когато инженерите се забавляват или за някои от най-странните и гениални „екстри“ в историята

9 Февруари, 2026 12:05 1 438 4

  • екстри-
  • автомобили-
  • нестандартни опции

Понякога обаче дизайнерите и инженерите прекрачват границата на стандартното

Когато инженерите се забавляват или за някои от най-странните и гениални „екстри“ в историята - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия винаги е била арена на битка между чистия прагматизъм и смелото въображение. Понякога обаче дизайнерите и инженерите прекрачват границата на стандартното, създавайки детайли, които ни карат или да се възхищаваме на гениалността им, или да се питаме „Защо, за бога, е това?“

Един от най-емблематичните примери за практичност, скрита на видно място, е първото поколение на Honda CR-V. Докато повечето производители се чудят как да направят пода на багажника по-равен, японците решиха да го превърнат в... масичка за пикник. Буквално. Под кората на багажника се криеше сгъваема маса с крака, готова за всяко приключение сред природата. В същото време, легендарният Volkswagen Beetle от по-новото време (New Beetle) заложи на емоцията, предлагайки вградена вазичка за цветя на арматурното табло – детайл, който превърна колата в символ на позитивизма.

Ако говорим за висш пилотаж в лукса, Rolls-Royce е ненадминат със своя вграден чадър. Той не просто е скрит в дебелината на вратата, а разполага със собствена дренажна система и обдухване с топъл въздух, за да изсъхне веднага след употреба. На другия полюс е италианският темперамент на Fiat 500L, който преди няколко години предложи опционална еспресо машина Lavazza, интегрирана между предните седалки. Защото, нека бъдем честни, за един италианец няма нищо по-важно от доброто кафе, дори и в задръстването.

Историята помни и по-ексцентрични решения, като грамофона в арматурното табло на Chrysler от 50-те години или системата „Night Panel“ на Saab, която с един бутон гаси всички светлини в купето освен скоростомера, за да не се уморяват очите на водача при нощни преходи – технология, заимствана директно от изтребителите. Тези особености са доказателство, че автомобилът никога не е бил просто средство за придвижване от точка А до точка Б. Той е отражение на културата, нуждите и понякога – на чистото човешко желание за нещо различно и щипка забавление зад волана.


Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 0 Отговор
    🚗🚗🚗 Когато инженерите се забавляват ...
    слагат трицилиндров 1.1 л. двигател на семейно комби или джип 😀😀😀

    Коментиран от #4

    12:09 09.02.2026

  • 2 Охохооо

    8 3 Отговор
    Аз искам кола с катапулт! При неизбежен челен удар, покривът да се отваря и седалките пуф...

    Коментиран от #3

    12:12 09.02.2026

  • 3 А ако си в тунел ко праиш?

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Охохооо":

    Директно в тавана.
    Или на тролейбусните жици.

    12:26 09.02.2026

  • 4 чичо Пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нье, тьез работьи ги правят счетоводителите, маркетолозите и Ypcyлица. Ако оставят инДЖЕнерите да работят, те винаги ще сложат 3-литров редови с компресор и ръчка... Но поне от 20-тина години не им се разрешава да работят и затова сега в развойните центрове са на мода само IT-та, които се чудят колко по-голям телевизор да боднат на таблото и какви джендърассссски функции да има. На многозвенно окачване, променливо газоразпределение, transaxle схема и др. А и Б на автотехниката даже не остана кой да ги научи, пък камо ли да го прилагат... :-(

    13:48 09.02.2026