Когато инженерите се забавляват или за някои от най-странните и гениални „екстри“ в историята

Автомобилната индустрия винаги е била арена на битка между чистия прагматизъм и смелото въображение. Понякога обаче дизайнерите и инженерите прекрачват границата на стандартното, създавайки детайли, които ни карат или да се възхищаваме на гениалността им, или да се питаме „Защо, за бога, е това?“

Един от най-емблематичните примери за практичност, скрита на видно място, е първото поколение на Honda CR-V. Докато повечето производители се чудят как да направят пода на багажника по-равен, японците решиха да го превърнат в... масичка за пикник. Буквално. Под кората на багажника се криеше сгъваема маса с крака, готова за всяко приключение сред природата. В същото време, легендарният Volkswagen Beetle от по-новото време (New Beetle) заложи на емоцията, предлагайки вградена вазичка за цветя на арматурното табло – детайл, който превърна колата в символ на позитивизма.

Ако говорим за висш пилотаж в лукса, Rolls-Royce е ненадминат със своя вграден чадър. Той не просто е скрит в дебелината на вратата, а разполага със собствена дренажна система и обдухване с топъл въздух, за да изсъхне веднага след употреба. На другия полюс е италианският темперамент на Fiat 500L, който преди няколко години предложи опционална еспресо машина Lavazza, интегрирана между предните седалки. Защото, нека бъдем честни, за един италианец няма нищо по-важно от доброто кафе, дори и в задръстването.

Историята помни и по-ексцентрични решения, като грамофона в арматурното табло на Chrysler от 50-те години или системата „Night Panel“ на Saab, която с един бутон гаси всички светлини в купето освен скоростомера, за да не се уморяват очите на водача при нощни преходи – технология, заимствана директно от изтребителите. Тези особености са доказателство, че автомобилът никога не е бил просто средство за придвижване от точка А до точка Б. Той е отражение на културата, нуждите и понякога – на чистото човешко желание за нещо различно и щипка забавление зад волана.