Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

6 Февруари, 2026 11:11 3 064 2

Някои си отиват с достойнство, други – поради липса на интерес, а трети просто биват „препокрити“ от своите електрически наследници

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато навлизаме в 2026 година, ставаме свидетели на истинска „чистка“ в шоурумите, която не щади нито бюджетните градски герои, нито расовите икони със средно разположен двигател. Някои си отиват с достойнство, други – поради липса на интерес, а трети просто биват „препокрити“ от своите електрически наследници. Ето кои модели ще изпратим в историята тази година и защо техният път приключва тук.

Германската мощ претърпява сериозна реорганизация

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

В Инголщат Audi залага на нова стратегия за номенклатурата си, което праща класическото Audi A4 в пенсия, поне във вида, в който го познаваме с ДВГ. Неговият пост се поема от новото A5, докато индексът А4 се пази за бъдеща електрическа версия. Същата съдба на затихващи функции споделят и елегантните Audi A7 и S7 – тези „атлети“ в костюми ще отстъпят място на разширяващата се гама на A6.

В Мюнхен също разчистват гаража. BMW X4, което някога диктуваше модата на купе-кросоувърите, изглежда е изгубило чара си пред купувачите и ще бъде наследено косвено от по-малкото X2. Още по-болезнено е сбогуването с BMW 8 Series – вероятно най-грациозният силует в съвременната гама на марката. Заедно с него си отива и бруталното BMW M8 Competition, оставяйки празнота в сърцата на феновете на истинското Gran Turismo. Изненадващо, дори огромният BMW XM получава „редукция“ – базовият вариант отпада, оставяйки само флагмана с моделно разширение Label.

В Щутгарт също не липсват „жертви“ в името на оптимизацията. Mercedes-Benz продължава решително да подрязва своята пренаситена гама, като този път под прицел са стилните, но нишови крос-купета GLC Coupe и GLE Coupe. Макар стандартните им събратя да се радват на солиден пазарен интерес, версиите със скосен покрив вероятно ще бъдат слети в един общ модел или изцяло премахнати, за да се освободи ресурс за електрическата офанзива. Междувременно, краткият и не особено запомнящ се гастрол на електрическия EQB в САЩ приключва преждевременно – моделът така и не успя да намери своето място под слънцето, доказвайки, че дори трилъчевата звезда не е имунизирана срещу капризите на модерния купувач.

Японските премиум марки Lexus и Infiniti също режат „сухи клони“

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

При Lexus брадвата пада върху купето RC и неговата наточена версия RC F – един от последните мохикани с атмосферен V8. Хибридният LC500h също излиза от сцената, докато неговият V8 събрат продължава да се бори. Infiniti от своя страна спира QX50 и QX55, залагайки всичко на по-новия и голям QX60.

Американският пазар е не по-малко суров

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

Cadillac слага край на XT4, за да освободи производствени мощности за новия Chevrolet Bolt, докато тромавите продажби на триредовия XT6 обричат модела на изчезване в САЩ. Chevrolet вероятно ще спре бензиновия Blazer заради възхода на електрическия му адаш, а Ford Escape – въпреки добрите си резултати – започва да избледнява от картата, изчезвайки първо от ключови щати.

Любителите на Porsche имат повод за тъга, но и за вълнение

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

Ерата на бензиновите 718 Boxster и Cayman приключва, за да отстъпи място на тихата мощ на батериите. Дори абсолютният бестселър Macan с вътрешно горене е на изкуствено дишане, въпреки че огромното търсене може да удължи живота му за кратко.

Японската инвазия също губи позиции в определени сегменти

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

Nissan Altima – име с над 30-годишна история – се оттегля, следвана от електрическата Ariya (поне в САЩ) и вероятно най-достъпния автомобил на пазара, Versa. Subaru пък слага край на епохата Legacy – седанът, който научи света на предимствата на двойното предаване, но не успя да устои на SUV манията.

И шведският минимализъм на Volvo търпи сътресения

Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

Седаните S60 и S90 отиват в архивите на американския пазар, придружени от изключителното, но нишово комби V60 Polestar Engineered и по-голямото V90. За марката бъдещето е ясно: висока позиция на седене и пълна електрификация.

Докато затваряме тази глава, остава въпросът – дали тези легенди ще ни липсват, или технологичният прогрес ще ни накара бързо да забравим мириса на бензин и звука на истинския ауспух?


  • 1 Име

    2 0 Отговор
    RIP само качествени модели, особено от германската тройка

    11:18 06.02.2026

  • 2 Мислител

    0 2 Отговор
    Във повечето фантастични филми, в бъдещето автомобилите са еднакви без марка или даже и с различен бранд изглеждат еднакво. Може би натам вървим, а може и да не е необходимо една марка да има 126 различни модела.

    12:41 06.02.2026