Голямото разчистване: Кои любими модели и пазарни бестселъри ще се пенсионират през тази година?

Докато навлизаме в 2026 година, ставаме свидетели на истинска „чистка“ в шоурумите, която не щади нито бюджетните градски герои, нито расовите икони със средно разположен двигател. Някои си отиват с достойнство, други – поради липса на интерес, а трети просто биват „препокрити“ от своите електрически наследници. Ето кои модели ще изпратим в историята тази година и защо техният път приключва тук.

Германската мощ претърпява сериозна реорганизация

В Инголщат Audi залага на нова стратегия за номенклатурата си, което праща класическото Audi A4 в пенсия, поне във вида, в който го познаваме с ДВГ. Неговият пост се поема от новото A5, докато индексът А4 се пази за бъдеща електрическа версия. Същата съдба на затихващи функции споделят и елегантните Audi A7 и S7 – тези „атлети“ в костюми ще отстъпят място на разширяващата се гама на A6.

В Мюнхен също разчистват гаража. BMW X4, което някога диктуваше модата на купе-кросоувърите, изглежда е изгубило чара си пред купувачите и ще бъде наследено косвено от по-малкото X2. Още по-болезнено е сбогуването с BMW 8 Series – вероятно най-грациозният силует в съвременната гама на марката. Заедно с него си отива и бруталното BMW M8 Competition, оставяйки празнота в сърцата на феновете на истинското Gran Turismo. Изненадващо, дори огромният BMW XM получава „редукция“ – базовият вариант отпада, оставяйки само флагмана с моделно разширение Label.

В Щутгарт също не липсват „жертви“ в името на оптимизацията. Mercedes-Benz продължава решително да подрязва своята пренаситена гама, като този път под прицел са стилните, но нишови крос-купета GLC Coupe и GLE Coupe. Макар стандартните им събратя да се радват на солиден пазарен интерес, версиите със скосен покрив вероятно ще бъдат слети в един общ модел или изцяло премахнати, за да се освободи ресурс за електрическата офанзива. Междувременно, краткият и не особено запомнящ се гастрол на електрическия EQB в САЩ приключва преждевременно – моделът така и не успя да намери своето място под слънцето, доказвайки, че дори трилъчевата звезда не е имунизирана срещу капризите на модерния купувач.

Японските премиум марки Lexus и Infiniti също режат „сухи клони“

При Lexus брадвата пада върху купето RC и неговата наточена версия RC F – един от последните мохикани с атмосферен V8. Хибридният LC500h също излиза от сцената, докато неговият V8 събрат продължава да се бори. Infiniti от своя страна спира QX50 и QX55, залагайки всичко на по-новия и голям QX60.

Американският пазар е не по-малко суров

Cadillac слага край на XT4, за да освободи производствени мощности за новия Chevrolet Bolt, докато тромавите продажби на триредовия XT6 обричат модела на изчезване в САЩ. Chevrolet вероятно ще спре бензиновия Blazer заради възхода на електрическия му адаш, а Ford Escape – въпреки добрите си резултати – започва да избледнява от картата, изчезвайки първо от ключови щати.

Любителите на Porsche имат повод за тъга, но и за вълнение

Ерата на бензиновите 718 Boxster и Cayman приключва, за да отстъпи място на тихата мощ на батериите. Дори абсолютният бестселър Macan с вътрешно горене е на изкуствено дишане, въпреки че огромното търсене може да удължи живота му за кратко.

Японската инвазия също губи позиции в определени сегменти

Nissan Altima – име с над 30-годишна история – се оттегля, следвана от електрическата Ariya (поне в САЩ) и вероятно най-достъпния автомобил на пазара, Versa. Subaru пък слага край на епохата Legacy – седанът, който научи света на предимствата на двойното предаване, но не успя да устои на SUV манията.

И шведският минимализъм на Volvo търпи сътресения

Седаните S60 и S90 отиват в архивите на американския пазар, придружени от изключителното, но нишово комби V60 Polestar Engineered и по-голямото V90. За марката бъдещето е ясно: висока позиция на седене и пълна електрификация.

Докато затваряме тази глава, остава въпросът – дали тези легенди ще ни липсват, или технологичният прогрес ще ни накара бързо да забравим мириса на бензин и звука на истинския ауспух?