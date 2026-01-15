Новини
Google Gemini се превръща в личен асистент, но ще разполага с всички ваши данни

15 Януари, 2026 17:19 425 5

  • google-
  • gemini-
  • pro-
  • ai

За момента опцията е налична единствено в САЩ

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google трансформира Gemini от обикновен чатбот в пълноценен персонален асистент с премиерата на новата функции Personal Intelligence. Тази иновация позволява на изкуствения интелект не просто да извлича данни, а да „свързва точките“ между вашите лични приложения – от Gmail и Google Photos до YouTube и Google Search. В момента функцията се разпространява поетапно като бета версия за абонатите на плановете AI Pro и AI Ultra в САЩ, като се очаква в следващите месеци да достигне до безплатните потребители и международните пазари.

Техническото сърце на тази актуализация е моделът Gemini 3, който използва нов метод, наречен „context packing“. Вместо да анализира цялата ви история наведнъж, системата интелигентно избира само най-подходящите имейли, снимки или видеоклипове, за да отговори на конкретното ви запитване. В реална ситуация това означава, че ако попитате за размера на гумите на колата си, Gemini може да намери разписката от покупката в Gmail, да потвърди модела от снимка в Google Photos и дори да провери в Search за най-добрите предложения за всесезонни гуми въз основа на историята на вашите пътувания.

По отношение на поверителността, Google залага на стриктен opt-in модел – функцията е изключена по подразбиране и потребителите трябва сами да активират свързването на всяко отделно приложение чрез настройките на Personal Intelligence. Важно е да се отбележи, че Google обещава да не обучава своите базови модели директно върху съдържанието на входящата ви поща или личната ви фотогалерия. Вместо това системата се подобрява чрез вашите конкретни заявки и отговорите на модела, като потребителите имат достъп до „временни чатове“, в които персонализацията е напълно изключена.

Новият софтуерен пакет е достъпен през уеб браузър, както и в приложенията за Android и iOS. Интеграцията отива и крачка напред с предстоящото внедряване в AI Mode на Google Search, което ще направи търсенето в интернет още по-тясно свързано с вашите лични предпочитания и минали активности. Въпреки мощните възможности, от Google признават, че системата все още е в бета версия и може да прави грешки при тълкуването на сложни социални ситуации или промени в личните интереси, поради което потребителите се насърчават да използват инструментите за обратна връзка в приложението.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    3 0 Отговор
    Айде не, мерси!

    17:26 15.01.2026

  • 2 6135

    4 0 Отговор
    Как пък да не дам на Гугъл достъп до данните ми!

    Коментиран от #3

    17:28 15.01.2026

  • 3 3.14дерас

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Не е необходимо да ги знае.Ти трябва да тикнеш квадратче с чавка за съгласие.

    Коментиран от #4

    17:31 15.01.2026

  • 4 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "3.14дерас":

    Верваме!

    17:42 15.01.2026

  • 5 бай тикван: искам

    2 1 Отговор
    Google Gemini да се превръща в мой личен асистент
    да ми пълни чекмеджетата
    сортира банкнотите
    и да ги праща в офшорки
    и да навива лапнишарани пак да ме преизбират

    17:45 15.01.2026