Google Gemini се превръща в личен асистент, но ще разполага с всички ваши данни

Google трансформира Gemini от обикновен чатбот в пълноценен персонален асистент с премиерата на новата функции Personal Intelligence. Тази иновация позволява на изкуствения интелект не просто да извлича данни, а да „свързва точките“ между вашите лични приложения – от Gmail и Google Photos до YouTube и Google Search. В момента функцията се разпространява поетапно като бета версия за абонатите на плановете AI Pro и AI Ultra в САЩ, като се очаква в следващите месеци да достигне до безплатните потребители и международните пазари.

Техническото сърце на тази актуализация е моделът Gemini 3, който използва нов метод, наречен „context packing“. Вместо да анализира цялата ви история наведнъж, системата интелигентно избира само най-подходящите имейли, снимки или видеоклипове, за да отговори на конкретното ви запитване. В реална ситуация това означава, че ако попитате за размера на гумите на колата си, Gemini може да намери разписката от покупката в Gmail, да потвърди модела от снимка в Google Photos и дори да провери в Search за най-добрите предложения за всесезонни гуми въз основа на историята на вашите пътувания.

По отношение на поверителността, Google залага на стриктен opt-in модел – функцията е изключена по подразбиране и потребителите трябва сами да активират свързването на всяко отделно приложение чрез настройките на Personal Intelligence. Важно е да се отбележи, че Google обещава да не обучава своите базови модели директно върху съдържанието на входящата ви поща или личната ви фотогалерия. Вместо това системата се подобрява чрез вашите конкретни заявки и отговорите на модела, като потребителите имат достъп до „временни чатове“, в които персонализацията е напълно изключена.

Новият софтуерен пакет е достъпен през уеб браузър, както и в приложенията за Android и iOS. Интеграцията отива и крачка напред с предстоящото внедряване в AI Mode на Google Search, което ще направи търсенето в интернет още по-тясно свързано с вашите лични предпочитания и минали активности. Въпреки мощните възможности, от Google признават, че системата все още е в бета версия и може да прави грешки при тълкуването на сложни социални ситуации или промени в личните интереси, поради което потребителите се насърчават да използват инструментите за обратна връзка в приложението.