Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа

Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа

31 Януари, 2026 11:30

Компанията започва своите тестове в Лондон

Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Улиците на Лондон са на път да се превърнат в поле за изпитване на следващата ера на градската мобилност, тъй като Waymo, автономният гигант на Alphabet, се подготвя за първото си навлизане в Европа. В момента компанията тества флотилия от 24 Jaguar I-Pace „тестови мулета“ в 19 лондонски квартала, включително Уестминстър, Камдън и Хакни. Тези превозни средства се справят с особеностите на столицата – по-специално овладяват светофарите, пешеходните пътеки и британските кръстовища под бдителното око на човешки шофьори, отговарящи за безопасността. Местният министър на транспорта Лилиан Гринууд даде зелена светлина за стартиране на пилотен проект с пътници още през април 2026 година, с цел пълно търговско пускане на „безпилотни“ автомобили до септември или четвъртото тримесечие на тази година.

Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа

Докато британското правителство очаква потенциални икономически печалби от 42 милиарда лири от сектора на автономните превозни средства, стартирането на проекта е засенчено от значително разследване на безопасността в САЩ. NHTSA и NTSB започнаха разследвания след инцидент на 23 януари в Санта Моника, Калифорния, където робот-такси на Waymo удари дете близо до начално училище по време на сутрешния час пик. Вътрешните данни на Waymo сочат, че „свръхчовешките“ сензори на автомобила са засекли детето, което се е появило отзад на паркиран SUV, и са намалили скоростта на колата от 17 mph до под 6 mph преди удара, вероятно предотвратявайки трагедия. Въпреки това федералното разследване се фокусира върху това дали изкуственият интелект е проявил „подходяща предпазливост“ в зона с висок риск около училище, въпрос, който вероятно ще повлияе на това как регулаторните органи в Лондон ще се отнесат към желанието на Waymo да оперира 24/7 в гъсто населените квартали на столицата.

Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа

В Лондон появата на роботизираните таксита предизвиква ожесточена „война за територия“ както между гигантите в сектора на превоза, така и между традиционалистите. Докато министър Гринууд хвали технологията за това, че не се „уморява и не се разсейва“, Асоциацията на лицензираните таксиметрови шофьори (LTDA) вече определи услугата като малко повече от „атракцион“, поставяйки под съмнение способността ѝ да се справя с пътници или внезапни промени в маршрута без човек зад волана. Заедно с това, Uber си партнира с британската AI фирма Wayve за свои собствени тестове в Лондон, а китайският технологичен гигант Baidu според информациите проучва пазара чрез партньорство с Lyft.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Госあ

    3 1 Отговор
    Такива таксита има само в Шенджен.

    11:35 31.01.2026

  • 2 Безработни шафиори

    3 0 Отговор
    Изкуствения интелект ще вземе работата на всички професии, Той идва...

    Коментиран от #4

    11:35 31.01.2026

  • 3 Карти и сензори

    0 2 Отговор
    И на кого ще викнеш "Чакай! Виж този камион колко е засилен!"? Драмата от пътуването с такси се губи.

    11:39 31.01.2026

  • 4 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Безработни шафиори":

    Тези таксита трябва да са евтини и достъпни. Без копърки

    Коментиран от #5

    11:42 31.01.2026

  • 5 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Даже в началото и безплатни! Защото, по какъв начин иначе ще накараш човек да им се довери?

    12:28 31.01.2026