Aвтономните таксита на Waymo идват в Европа

Улиците на Лондон са на път да се превърнат в поле за изпитване на следващата ера на градската мобилност, тъй като Waymo, автономният гигант на Alphabet, се подготвя за първото си навлизане в Европа. В момента компанията тества флотилия от 24 Jaguar I-Pace „тестови мулета“ в 19 лондонски квартала, включително Уестминстър, Камдън и Хакни. Тези превозни средства се справят с особеностите на столицата – по-специално овладяват светофарите, пешеходните пътеки и британските кръстовища под бдителното око на човешки шофьори, отговарящи за безопасността. Местният министър на транспорта Лилиан Гринууд даде зелена светлина за стартиране на пилотен проект с пътници още през април 2026 година, с цел пълно търговско пускане на „безпилотни“ автомобили до септември или четвъртото тримесечие на тази година.

Докато британското правителство очаква потенциални икономически печалби от 42 милиарда лири от сектора на автономните превозни средства, стартирането на проекта е засенчено от значително разследване на безопасността в САЩ. NHTSA и NTSB започнаха разследвания след инцидент на 23 януари в Санта Моника, Калифорния, където робот-такси на Waymo удари дете близо до начално училище по време на сутрешния час пик. Вътрешните данни на Waymo сочат, че „свръхчовешките“ сензори на автомобила са засекли детето, което се е появило отзад на паркиран SUV, и са намалили скоростта на колата от 17 mph до под 6 mph преди удара, вероятно предотвратявайки трагедия. Въпреки това федералното разследване се фокусира върху това дали изкуственият интелект е проявил „подходяща предпазливост“ в зона с висок риск около училище, въпрос, който вероятно ще повлияе на това как регулаторните органи в Лондон ще се отнесат към желанието на Waymo да оперира 24/7 в гъсто населените квартали на столицата.

В Лондон появата на роботизираните таксита предизвиква ожесточена „война за територия“ както между гигантите в сектора на превоза, така и между традиционалистите. Докато министър Гринууд хвали технологията за това, че не се „уморява и не се разсейва“, Асоциацията на лицензираните таксиметрови шофьори (LTDA) вече определи услугата като малко повече от „атракцион“, поставяйки под съмнение способността ѝ да се справя с пътници или внезапни промени в маршрута без човек зад волана. Заедно с това, Uber си партнира с британската AI фирма Wayve за свои собствени тестове в Лондон, а китайският технологичен гигант Baidu според информациите проучва пазара чрез партньорство с Lyft.