Мъж съди Tesla за над 50 млн. долара след удар от робот

Продължаваща правна битка относно инцидент в завода на Tels във Фриомнт се превърна в сблъсък струващ милиони долари, който насочи вниманието към присъщите опасности на индустриалната автоматизация. Случаят се фокусира върху служителя Питър Хинтердоблер, който в момента води мащабен съдебен процес за 51 милиона долара срещу Tesla и производителя на роботи FANUC след инцидент на 22 юли 2023 година. Хинтердоблер твърди, че докато помагал при разглобяването на голям робот от производствената линия на Model 3, ръката на машината го ударила с шокираща сила,удар, който го оставил в безсъзнание и му нанесъл това, което в иска се нарича „тежки наранявания“.

Исканите финансови обезщетения подчертават тежестта на предполагаемата небрежност, като само медицинските разходи възлизат на 7 милиона долара. Освен тези материални разходи, искът изисква общо 30 милиона долара за болка, страдание и емоционален стрес, както и 9 милиона долара за покриване на загубени заплати и трайно намаляване на способността му да получава доходи. В съдебния иск се твърди, че Tesla е проявила сериозно небрежност в изпълнението на задълженията си, по-специално като не е гарантирала, че роботът е бил адекватно изключен, обезопасен и стабилен, преди на служителя да бъде позволено да започне работа. Освен това адвокатите на ищеца твърдят, че роботът е бил неправилно разположен в неразрешена зона, и обвиняват Tesla, че е укрила важни видео доказателства за катастрофалния момент.

Междувременно създателят на робота, FANUC, е изправен пред отделни обвинения, че е проектирал „небрежно“ индустриалното оборудване и не е предоставил на потребителите адекватни инструкции за безопасната му експлоатация. Делото все още е в най-ранния си етап, като нито Tesla, нито FANUC са предявили официална правна защита срещу обвиненията.