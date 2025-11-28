Xpeng разряза хуманоидния си робот, за да докаже, че в него няма човек (ВИДЕО)

Докато Tesla доминира в западната нагласа за хуманоидната роботика, китайският гигант в производството на електромобили Xpeng агресивно предизвиква конкуренцията в тази област, позиционирайки най-новото си творение – хуманоидния робот Iron – за масово производство, което ще започне в края на 2026 година, с дългосрочна цел да бъдат продадени милиони бройки по целия свят. Тази стъпка превръща стартиращата компания за електромобили в пионер в областта на „физическата изкуствена интелигентност“, разширявайки вътрешния си технологичен стак от автомобили към въплътена интелигентност.

Iron, кулминацията на седмото поколение роботизирани изследвания на Xpeng (прогресирайки от четириноги кучета до сегашната си форма), се захранва от собствения модел изкуствен интелект Vision-Language-Action 2.0 на компанията. Тази високоразвита система, която също е в основата на усилията на Xpeng в областта на автономното шофиране и роботизираните таксита, позволява на робота да интерпретира и да реагира на физическия свят в реално време.

Изпълнителният директор и съосновател на Xpeng, Хе Сяопенг, е оптимист по отношение на икономиката, като прогнозира, че производствените разходи за хуманоид в крайна сметка ще се изравнят с тези за автомобил, и заявява убеждението си, че „пазарният потенциал за роботи е по-голям от този за автомобили“. Анализаторите от JPMorgan подкрепят тази амбициозна визия, като предполагат, че само хуманоидната ръка на Xpeng може да донесе до 24 милиарда долара до 2027 година, ако агресивният график на компанията се осъществи.

Компанията подхожда предпазливо към комерсиализацията, като първоначално ще внедри Iron в собствената си екосистема – включително магазините, офис парковете и фабриките на Xpeng – до края на 2026 година, за да служи като водач и работник, преди да разшири обхвата си. Xpeng също така театрално заглуши скептиците, които твърдяха, че демонстрацията на сцената е измама, като разряза крака на робота на сцената, за да разкрие вътрешното му механично устройство, доказвайки неговата автентичност и ангажираност към хардуера.