Xpeng разряза хуманоидния си робот, за да докаже, че в него няма човек (ВИДЕО)

28 Ноември, 2025 14:39

Компанията очаква да започне масово производство през следващата година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Tesla доминира в западната нагласа за хуманоидната роботика, китайският гигант в производството на електромобили Xpeng агресивно предизвиква конкуренцията в тази област, позиционирайки най-новото си творение – хуманоидния робот Iron – за масово производство, което ще започне в края на 2026 година, с дългосрочна цел да бъдат продадени милиони бройки по целия свят. Тази стъпка превръща стартиращата компания за електромобили в пионер в областта на „физическата изкуствена интелигентност“, разширявайки вътрешния си технологичен стак от автомобили към въплътена интелигентност.

Iron, кулминацията на седмото поколение роботизирани изследвания на Xpeng (прогресирайки от четириноги кучета до сегашната си форма), се захранва от собствения модел изкуствен интелект Vision-Language-Action 2.0 на компанията. Тази високоразвита система, която също е в основата на усилията на Xpeng в областта на автономното шофиране и роботизираните таксита, позволява на робота да интерпретира и да реагира на физическия свят в реално време.

Изпълнителният директор и съосновател на Xpeng, Хе Сяопенг, е оптимист по отношение на икономиката, като прогнозира, че производствените разходи за хуманоид в крайна сметка ще се изравнят с тези за автомобил, и заявява убеждението си, че „пазарният потенциал за роботи е по-голям от този за автомобили“. Анализаторите от JPMorgan подкрепят тази амбициозна визия, като предполагат, че само хуманоидната ръка на Xpeng може да донесе до 24 милиарда долара до 2027 година, ако агресивният график на компанията се осъществи.

Компанията подхожда предпазливо към комерсиализацията, като първоначално ще внедри Iron в собствената си екосистема – включително магазините, офис парковете и фабриките на Xpeng – до края на 2026 година, за да служи като водач и работник, преди да разшири обхвата си. Xpeng също така театрално заглуши скептиците, които твърдяха, че демонстрацията на сцената е измама, като разряза крака на робота на сцената, за да разкрие вътрешното му механично устройство, доказвайки неговата автентичност и ангажираност към хардуера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смях

    13 6 Отговор
    Те и руснаците ще разрежат техния. Червената течност от вътре ще кажат, че е хидравлично масло.

    Коментиран от #3

    14:44 28.11.2025

  • 2 такива хуманоиди

    5 3 Отговор
    ще бъдат произвеждани за
    каки и моми нежелаещи мъже
    за компания и креватна гимнастика да правят кекс

    колкото и да се възмущавате
    същото като с вибраторите

    Коментиран от #4

    14:44 28.11.2025

  • 3 смешаарко

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "смях":

    глей да не се задавиш от смях
    докато цъкаш русофобски смешарки

    14:46 28.11.2025

  • 4 ХА ХА ХА

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "такива хуманоиди":

    Каките могат и без чужда помощ, могат и без кекс, обаче вие още не сте се научили да раждате. Няма и да се научите! Каките могат да се клонират, а вашият безполезен геном ще изтече в канализацията! СБОГОМ!

    14:49 28.11.2025

  • 5 Хахахаха

    6 4 Отговор
    Руския е по-добър! По походка руския прилича на рашите - алкохолик!

    Коментиран от #11

    14:52 28.11.2025

  • 6 Сила

    4 1 Отговор
    Ужас ...плашещо е !!! Нещата се случват за месеци и дни , а преди за хиляди години ...2010 днешните смартфони бяха научна фантастика ...

    Коментиран от #7, #9

    14:58 28.11.2025

  • 7 Стъпка по стъпка

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Не бой се, цивилизацията на ацтеките е била най-развита за времето си а погледни къде е сега. Това ни чака и нас, въпрос на време е.

    15:06 28.11.2025

  • 8 Джон Конър

    3 0 Отговор
    Тъй като хуманоидните роботи ще станат реалност, почнете да се информирате повече за тях: къде са актуаторите, батериите, централните процесори и пр., за да можете да имате някакъв шанс в тактическа ситуация.
    С две думи, мили приятели Хомо Сапиенси: лоша работа.

    15:10 28.11.2025

  • 9 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    СПОКОЙНО ТОВА Е ПАК МЕНТЕ
    ТЕ ЧАЙНИЦИТЕ ЗАТОВА ЛИ СЛОЖИХА
    БАМБУКОВО СКЕЛЕ ЗА РЕМОНТ
    НА НЕБО СТЪРГАЧИ.....
    ДА ВИДИ СВЕТА ЧЕ ХОРАТА ВЪТРЕ
    ГОРЯТ КАТО ИСТИНСКИ.....

    15:13 28.11.2025

  • 10 РаZпутин

    4 2 Отговор
    Аз искам руснаците да си разрежат техния, защото подозирам, че вътре се крие пияният медведев....
    Браво на Китайците, голяма работа са!

    15:14 28.11.2025

  • 11 фжоика

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    А българския как е??? Или забравих в България още се работи върху чушкопек за 3 чушки. Твоят робот по ли е добър от Руския или ти нямаш??? Като се смеете на другите е добре да се погледнете в огледалото. Слава на Господ Иисус Христос, смеха е хубаво нещо, ама ако има за какво да се радваш, мИрси.

    15:28 28.11.2025

  • 12 телешоп WC

    0 1 Отговор
    Защо само крака отвориха? Махнете кожата изцяло. Китаеца говори пълни глупости по време на изрязване на гумата, отдолу излизат два цилиндъра без никакво задвижване. Няма нужда от маймунджилъци, пуснете роботчето без кожата, ако е робот наистина.

    Коментиран от #13

    15:39 28.11.2025

  • 13 Може да е човек с

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "телешоп WC":

    протеза на лявата подбедрица. Трябваше да го отворят някъде около кръста.

    15:53 28.11.2025