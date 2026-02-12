Новини
Цифровата гилотина падна окончателно и Русия заличи WhatsApp и YouTube

Цифровата гилотина падна окончателно и Русия заличи WhatsApp и YouTube

12 Февруари, 2026 12:19 837 14

  • русия-
  • whatsapp-
  • youtube-
  • забрана

Интересното е, че чистката не се ограничава само до Meta-платформите

Цифровата гилотина падна окончателно и Русия заличи WhatsApp и YouTube - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Цифровата завеса над руското интернет пространство се спуска с пълна сила, оставяйки милиони потребители в информационен вакуум. Роскомнадзор официално премина от досадното забавяне на трафика към безкомпромисно „изтриване“ на популярни платформи от мрежата. Този път под гилотината попаднаха гигантите WhatsApp и YouTube, чиито основни домейни бяха заличени от Националната система за имена на домейни (NDNS). Онова, което доскоро изглеждаше като временна мярка за борба с измамите, днес вече е окончателна цифрова присъда.

Как работи този механизъм на „тихото“ блокиране? Всичко се свежда до държавната DNS инфраструктура, която е гръбнакът на така наречения „суверен интернет“. Когато даден адрес, като whatsapp.com, бъде премахнат от тази база данни, браузърът ви просто спира да разбира къде се намира търсеният ресурс. Резултатът? Вместо любимите видеа или чатове, потребителите се сблъскват със сухи съобщения за системна грешка. Операторите, които откажат да се подчинят на тези нови правила, са заплашени от солени глоби, което практически не оставя полезен ход за заобикаляне на цензурата по легален път.

Интересното е, че чистката не се ограничава само до Meta-платформите. В черния списък вече фигурират Discord, Signal и редица независими медии, които бяха „разкачени“ от руския сегмент през последната година. Докато технически домейни като wa.me все още се промъкват през пробойните, общата картина е ясна: Роскомнадзор затяга примката около Telegram и WhatsApp, оправдавайки действията си с „неспазване на законодателството“. Ех, времената, в които интернет беше отворена територия, явно остават в миналото, а руските потребители ще трябва да се подготвят за една нова, силно ограничена цифрова реалност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Писна им

    9 8 Отговор
    От евроатлантическите жендъри и пропаганда

    12:22 12.02.2026

  • 2 Атина Палада

    12 6 Отговор
    Русия ми е,като Северна Корея....

    Коментиран от #10

    12:23 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А дано

    9 6 Отговор
    и тука да се почне,и то от купените медии като бтв и нова,и не мислете че факти ще бъдат подминати и доста други пропагандни медии на западналите мародери

    12:25 12.02.2026

  • 5 ала бала

    4 5 Отговор
    нали си имат руско приложение max - ясно е като бял ден

    12:25 12.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Това е пълна глупост!
    Лошото е, че същото ще дойде и при нас, просто става много по-бавно!

    12:26 12.02.2026

  • 7 Свободен

    9 6 Отговор
    Путин е случил на адски покорен народ!

    Коментиран от #8, #9

    12:29 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А за

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Територията нещо да кажеш?

    12:31 12.02.2026

  • 10 дизела

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    тя е!!

    12:37 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айдееее

    1 0 Отговор
    Капеяци, чорту убежайте немедлена к Рассию

    12:42 12.02.2026

  • 13 Роскомнадзор

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти ли си свободен бе":

    Ти не си!

    12:53 12.02.2026

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Имат закони и си ги спазват. Не е ли тъй и в ЕС-то? Написаха си закон за забрана на руски медии и информационни канали в социалните мрежи. И си ги приложиха.
    Тъй че, за каква гилотина говорите? За европейската да кажете нещо?

    12:54 12.02.2026