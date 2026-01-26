Русия призна косвена намеса в Telegram

Ако напоследък нервите ви се опъват до краен предел, докато чакате някое кратко видео в Telegram да зареди, знайте – проблемът не е във вашия доставчик. Роскомнадзор официално призна, че умишлено „удря спирачките“ на популярния месинджър, превръщайки използването му в истинско изпитание на волята.

Доскоро регулаторът се опитваше да отклони темата, но истината излезе наяве чрез Артьом Шейкин от Съвета на федерацията. Оказва се, че от август 2025 година властите провеждат тиха, но методична война срещу платформата на Павел Дуров. Причината? Telegram упорито отказва да играе по свирепата свирка на руските закони и игнорира исканията за споделяне на данни под предлог за борба с тероризма и измамите. В резултат на този бунт, аудио и видео разговорите вече са „отрязани“, а медийните файлове се влачат със скоростта на костенурка.

Стратегията на регулатора е подла, но ясна: ограниченията се въвеждат „на порции“. Идеята е потребителите да се изнервят дотолкова, че сами да потърсят убежище в алтернативни, по-лесни за контролиране платформи. От Роскомнадзор дори нарекоха тези разкрития „изчерпателни“, с което на практика потвърдиха, че използват специализирано оборудване (TSPU), за да задушат трафика на приложението.

На фона на този цифров задух, в Държавната дума се появи лъч надежда, макар и малко призрачен. Владислав Даванков от партия „Нови хора“ предложи план за спасение, който да лиши властите от формалните им поводи за атака. Неговата стратегия включва масово събиране на подписи и създаване на онлайн регистър на гражданските протести, за да се покаже, че Telegram не е просто приложение, а жизненоважна инфраструктура за народа.

Най-ключовият ход в този шахматен двубой обаче е отвореното писмо до самия Павел Дуров. Даванков призовава технологичния магнат да открие официално представителство в Русия. Според политика, ако Telegram има реален офис и „лице“, с което държавата да води диалог, Роскомнадзор ще загуби основния си коз за блокиране. Дали обаче Дуров ще преклони глава пред натиска, или ще предпочете Telegram да остане бавен, но независим, предстои да разберем. Едно е сигурно – битката за свободата на информацията в Русия навлиза във все по-критична фаза.