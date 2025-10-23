Русия реши да легализира плащанията с криптовалута, но не за всички и не за всичко

Руското Министерство на финансите и Банката на Русия (Централната банка) взеха ключово решение за бъдещето на криптовалутите в страната, като обявиха необходимостта от легализиране на използването им във външноикономическите сделки. Този ход представлява значителна промяна в официалната позиция на Русия спрямо дигиталните активи.

Изявлението дойде от финансовия министър Антон Силуанов след сесия, посветена на икономическата ефективност. Силуанов подчерта, че тъй като плащанията за внос вече се извършват с криптовалута, пазарът трябва да бъде рационализиран и легализиран, като се въведе засилен надзор от страна на Централната банка.

Легализацията на този етап е насочена основно към експортно-импортната дейност, като в момента тези плащания са възможни само в рамките на експерименталния правен режим (ЕПР), контролиран от Банката на Русия.

Според министъра, регулирането ще „внесе ред в този сектор“, като надзорът ще бъде осъществяван съвместно от Министерството на финансите, Росфинмониторинг и други регулаторни органи.

Наред с фокуса върху външната търговия, управителят на Банката на Русия, Елвира Набиулина, обяви готовността на регулатора да разгледа възможността за разширяване на кръга от инвеститори в криптовалути. Като потенциална предпоставка за достъп до този пазар може да бъде въведен специален тест.

Това предложение е в унисон с призивите на руски банкери. По време на форума "Финополис" в началото на октомври, ръководители на Сбербанк и Алфа-Банк отбелязаха, че въпреки че достъпът до търговия с криптовалути е официално разрешен само за около 40 000 участници, реалните потребители са милиони.

Решението на Банката на Русия и Министерството на финансите е голяма стъпка напред за руската крипто общност, тъй като предоставя законова рамка за трансакции, които досега се извършваха в сивата зона. Въпреки това, фокусът върху външната търговия показва, че официалните власти все още са предпазливи по отношение на пълната либерализация на криптовалутите за вътрешния пазар.