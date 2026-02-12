Xiaomi Tag вече се продава в Европа със значително по-ниска цена от AirTag

В сегмент, който дълго време бе доминиран от Apple и Samsung, Xiaomi официално влезе в играта с най-практичната си досега джаджа за ежедневието: Xiaomi Tag. След седмици на изтичане на информация в търговската мрежа в цяла Европа, устройството (модел BHR08SPGL) вече се предлага на значително по-ниски цени от своите конкуренти. Във Франция тракерът дебютира с препоръчителна цена от 17,99 евро (около 19 долара), докато някои дистрибутори в Източна Европа вече са го предложили на цена от едва 14 евро (15 долара).

Този тракер с дебелина 7,2 мм е проектиран за „независимия от платформата“ пътешественик. Поддържайки както мрежата Find My на Apple, така и Find Hub на Google, Xiaomi Tag може да бъде локализиран от милиарди устройства по целия свят, независимо дали собственикът е потребител на iPhone или Pixel. Тази поддръжка на двойна екосистема вероятно е причината Xiaomi да избере Bluetooth 5.4 и NFC като основен набор от възможности за свързване, тъй като Apple обикновено ограничава своето собствено прецизно проследяване Ultra-Wideband (UWB) до собствените си AirTags.

Класът IP67 гарантира, че тракера може да издържи потапяне в 1 метър вода за 30 минути, като използва стандартна, заменяема от потребителя CR2032 батерия, която осигурява цяла година работа. Вграден говорител с висока децибелност позволява локално „откриване на близост“ дори без UWB стрелки.

Макар че настоящият модел не разполага с високопрецизната UWB технология, която се намира в Apple AirTag 2 или Galaxy SmartTag 2, експерти от бранша предполагат, че това е само началото. Доклади от изтекли кодове на HyperOS показват, че вторична, премиум версия на тага – вероятно с името Xiaomi Tag Pro – в момента се тества с UWB възможности за точност на ниво сантиметри.