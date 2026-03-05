Новини
5 Март, 2026 12:56 651 5

В основата е иновативната платформа Mozaic 4+

Seagate пусна 44 TB HDD - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният гигант Seagate хвърли истинска бомба на пазара за съхранение на информация, обявявайки старта на доставките на чудовищния Exos с капацитет от внушителните 44 TB. Ако до вчера сте се чудили къде да поберете огромните масиви от данни, днес отговорът идва под формата на компактен твърд диск, който буквално пренаписва правилата на играта.

В основата на това технологично величие стои иновативната платформа Mozaic 4+. Инженерите са успели да втиснат 10 плаки в корпуса, всяка от които разполага с капацитет над 4 TB – постижение, което доскоро звучеше като научна фантастика. Тайната на този успех се крие в патентованата технология HAMR (магнитен запис с топлинна помощ). Тя позволява записването на информация с нечувана плътност, без да се прави компромис със стабилността. И докато плочите се въртят със завидните 7200 оборота в минута, скоростта на трансфер достига „космическите“ за HDD сегмента 300 MB/s.

От Seagate обаче не спират дотук, а залагат и на картата на „зелената“ икономия. Новите дискове Exos обещават да вдигнат системната ефективност с близо 47%. За големите центрове за данни това означава нещо много просто, но жизненоважно: по-малко заето пространство и драстично по-ниски сметки за ток. Представете си само – един клъстер може да се свие с цели 9 квадратни метра, а годишното спестяване на енергия да достигне около 0,8 милиона киловатчаса. Това не е просто ъпгрейд, а истинска финансова инжекция за бизнеса.

В този технологичен дуел основният опонент Western Digital остава крачка назад. Докато WD едва сега започва да доставя своите 40-терабайтови решения, базирани на по-старите ePMR и UltraSMR методи, Seagate вече гази в дълбоките води на HAMR технологията. Прогнозите са, че аналозите от лагера на Western Digital ще видят бял свят чак през 2027 г., което оставя Seagate като абсолютен хегемон на върха в момента.


  • 1 Ердоган

    2 4 Отговор
    Русия пусна твърда дъска за рязане на краставици

    Коментиран от #3

    13:05 05.03.2026

  • 2 Хард Дискетов

    4 1 Отговор
    HDD са по надеждни от SSD. Освен това първите подлежат на някакъв ремонт. Вторите са интегрални схеми, които по принцип не подлежат на абсолютно никакъв ремонт.

    13:06 05.03.2026

  • 3 ужас

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    А германия пусна мека дъска за рязане на ряпа, Франция пусна точилка, Италия пусна стъргало за моркови.

    13:10 05.03.2026

  • 4 ужас

    1 0 Отговор
    А германия пусна мека дъска за рязане на ряпа, Франция пусна точилка, Италия пусна стъргало за моркови.

    13:14 05.03.2026

  • 5 Жан Юнг Тун

    1 0 Отговор
    Голяма част от продукцията на Seagate и Western Digital се сглобява в Китай (например в Уси и Суджоу).
    Магнитни глави и части: Китайските компании (като TDK China) са ключови доставчици на критични компоненти като магнитни глави, без които производството на HDD е невъзможно

    13:15 05.03.2026