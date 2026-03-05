Новини
Защо колата харчи повече, когато навън е студено?

Защо колата харчи повече, когато навън е студено?

5 Март, 2026

Първопричината е т.нар. студен старт

Защо колата харчи повече, когато навън е студено? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Календарната пролет наближава, но всеки опитен шофьор знае, че истинското затопляне е все още мираж. Студените сутрини и резките температурни амплитуди остават наши спътници на пътя, а с тях идва и един неприятен, но добре познат феномен – стрелката на горивото пада по-бързо от обикновено. Дори да не сте променили маршрута до офиса или стила си на каране, „апетитът“ на автомобила ви скача осезаемо, което на фона на цените по бензиностанциите си е чиста проба удар по джоба.

Защо всъщност колата харчи повече, когато навън е студено? Първопричината е т.нар. студен старт. В първите минути след завъртането на ключа, умният компютър на колата подава по-богата на гориво смес, за да загрее двигателя по-бързо. Докато моторът достигне оптимална работна температура, той работи крайно неефективно. Ако карате на кратки разстояния, вие на практика се движите в постоянен режим на „подгряване“, което е най-прекият път към високия разход.

Към това добавяме и повишеното вътрешно съпротивление. При ниски температури маслата в двигателя и трансмисията стават гъсти като петмез. Машината трябва да вложи огромна енергия само за да преодолее това триене и да „раздвижи“ частите си. Не бива да забравяме и армията от консуматори: подгрев на седалки, стъкла, огледала и постоянно работещото парно натоварват алтернатора, а оттам и самия агрегат. Зимните гуми със своята мека смес и по-високо съпротивление при търкаляне също добавят своя дял към общата сметка.

Възможно ли е обаче да опитомим този прекомерен разход? Ето няколко златни правила, които ще запазят портфейла ви по-пълен:

Защо колата харчи повече, когато навън е студено?

Забравете за далгата работа на мотора на място: Съвременните агрегати нямат нужда от 10-минутно загряване пред блока. 30 до 60 секунди са напълно достатъчни, след което потеглете плавно. В движение двигателят загрява много по-бързо и икономично.

Следете „обувките“ на колата: Студът свива въздуха, което води до спад на налягането в гумите. Меката гума означава по-голямо съпротивление и по-висок разход, затова проверявайте налягането поне веднъж месечно.

Планирайте логистиката си: Опитайте се да обедините няколко кратки задачи в едно по-дълго пътуване. Веднъж загрял, автомобилът става далеч по-ефективен, отколкото при пет отделни стартирания през деня.

Хигиена на горивната система: Чистите инжектори са ключът към правилното изгаряне. Използването на качествени добавки помага за премахване на нагара и оптимизира работата на мотора, без да се налага посещение в сервиза.


