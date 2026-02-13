В света на дизелите съществуват два сценария за оцеляване на DPF-а

Зимата е истинско изпитание за всеки дизелов агрегат, но най-голямата жертва на минусовите температури често остава филтърът за твърди частици, по-известен като DPF. Докато през лятото тази система работи почти незабележимо, студеният въздух и специфичният градски ритъм през януари и февруари могат да превърнат екологичния компонент в скъп кошмар за собственика.

Всичко се свежда до термодинамика. За да може DPF да се самопочиства (процес, наречен регенерация), той се нуждае от екстремна жега в ауспуховата система. Уви, зимното ежедневие диктува друго: леден старт, бавно загряване и кратки преходи в задръствания, при които двигателят едва достига работна температура. Резултатът? Саждите се трупат пластове върху пластове, без шанс да бъдат изпепелени.

В технологичния свят на дизела съществуват два сценария за оцеляване. Пасивната регенерация е „извънградският бонус“ – когато карате дълго и с постоянна скорост, топлината сама си върши работата. Активната регенерация обаче е принудителна мярка, при която софтуерът инжектира допълнително гориво, за да „напомпа“ градусите. Тук дебне и най-големият риск през зимата: ако паркирате и изгасите мотора точно по средата на този цикъл, вие обричате филтъра на постепенно запушване с неизгорели частици.

Симптомите, че вашият DPF се предава под натиска на студа, трудно могат да бъдат сбъркани. Автомобилът става муден, разходът на гориво скача необяснимо, а на таблото светва онази позната оранжева лампа, която често предвещава влизане в авариен режим. Пренебрегването на тези сигнали е сигурен път към сервиза за „хирургическа“ намеса или, в най-лошия случай, към пълна замяна на детайла.

Как да помогнете на своя „дизел“, за да презимува успешно? На първо място, избягвайте безкрайното висене на място на празен ход – това само генерира излишни сажди. Поне веднъж седмично извеждайте колата на магистрално шофиране за трийсетина минути. Изключително важно е и използването на специфични двигателни масла (стандарт ACEA C), които имат ниско съдържание на пепел.

За тези обаче, които прекарват по-голямата част от времето си в градската джунгла, превантивната химия се оказва жизненоважен съюзник. И ма специализирани добавки действат като катализатор – те изкуствено регулират температурата, необходима за изгаряне на саждите. Така регенерацията се случва много по-лесно и по-бързо, дори когато термометърът навън е под нулата. Тази малка инвестиция в горивото може да спести хиляди левове за ремонти и да гарантира, че вашата изпускателна система ще остане „отпушена“ до пролетта.