В света на дизелите съществуват два сценария за оцеляване на DPF-а

Зимата е истинско изпитание за всеки дизелов агрегат, но най-голямата жертва на минусовите температури често остава филтърът за твърди частици, по-известен като DPF. Докато през лятото тази система работи почти незабележимо, студеният въздух и специфичният градски ритъм през януари и февруари могат да превърнат екологичния компонент в скъп кошмар за собственика.
Всичко се свежда до термодинамика. За да може DPF да се самопочиства (процес, наречен регенерация), той се нуждае от екстремна жега в ауспуховата система. Уви, зимното ежедневие диктува друго: леден старт, бавно загряване и кратки преходи в задръствания, при които двигателят едва достига работна температура. Резултатът? Саждите се трупат пластове върху пластове, без шанс да бъдат изпепелени.
В технологичния свят на дизела съществуват два сценария за оцеляване. Пасивната регенерация е „извънградският бонус“ – когато карате дълго и с постоянна скорост, топлината сама си върши работата. Активната регенерация обаче е принудителна мярка, при която софтуерът инжектира допълнително гориво, за да „напомпа“ градусите. Тук дебне и най-големият риск през зимата: ако паркирате и изгасите мотора точно по средата на този цикъл, вие обричате филтъра на постепенно запушване с неизгорели частици.
Симптомите, че вашият DPF се предава под натиска на студа, трудно могат да бъдат сбъркани. Автомобилът става муден, разходът на гориво скача необяснимо, а на таблото светва онази позната оранжева лампа, която често предвещава влизане в авариен режим. Пренебрегването на тези сигнали е сигурен път към сервиза за „хирургическа“ намеса или, в най-лошия случай, към пълна замяна на детайла.
Как да помогнете на своя „дизел“, за да презимува успешно? На първо място, избягвайте безкрайното висене на място на празен ход – това само генерира излишни сажди. Поне веднъж седмично извеждайте колата на магистрално шофиране за трийсетина минути. Изключително важно е и използването на специфични двигателни масла (стандарт ACEA C), които имат ниско съдържание на пепел.
За тези обаче, които прекарват по-голямата част от времето си в градската джунгла, превантивната химия се оказва жизненоважен съюзник. И ма специализирани добавки действат като катализатор – те изкуствено регулират температурата, необходима за изгаряне на саждите. Така регенерацията се случва много по-лесно и по-бързо, дори когато термометърът навън е под нулата. Тази малка инвестиция в горивото може да спести хиляди левове за ремонти и да гарантира, че вашата изпускателна система ще остане „отпушена“ до пролетта.
1 ИВАН
12:14 13.02.2026
2 Сзо
12:29 13.02.2026
3 Дизел
12:30 13.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🚗 Проблемът е с ПУШЕЛЯЦИТЕ❗
12:30 13.02.2026
5 бибитков
12:54 13.02.2026
6 Мнение
Защо намалиха компресията при дизелите???
Първите бяха около 20-22 към 1! Даже новите дизелови двг на Скания, решават тоя проблем именно по този начин - висока компресия, която позволява за по-пълно изгаряне на горивото още в горивната камера, което покрива изискванията при камионите им и НЕ слагат дпф, а само катализатор?!
Та защо намалиха компресията на съвременните дизели, защото излезе неква урсулоподобна зловеща личност (служеща на такива като "епщайновците") и каза, че при висока температура (която се получава при по-голямата компресия) се отделял много NOX, който пък бил много по-вреден от бензиновите двг (поне така твърдят, нищо, че може да припаднеш от миризмата зад токущо стартиран чисто нов автомобилен бензинов двг - имам личен пример за това)?!
Излязоха и мюриканците и започнаха да обясняват за "дизелгейт"???
Знаете ли, че във фащ имат състезания с тирове, които вадят изключително черен пушек, ефект който търсят умишлено (според интервюиран участник), понеже ги кефело?!
Някой да се поинтересува от екология там?!
Всичко това е спуснато от тия с интересите!
Щото дизелът е по-малката фракция при рафинирането на петрола и освен това движи икономиката на света, та затова го анатемосаха за леките автомобили!
Иначе именно дизеловата технология е най-ефективната от двг!
Но как да го обясниш това на ограничение умове?!
Призовавам автора да се поинтересува как точно работят съвременните
Коментиран от #7
12:55 13.02.2026
7 Мнение
До коментар #6 от "Мнение":Призовавам автора да се поинтересува как точно работят съвременните бензинови двг!
Колко процеса има двигателя преди да започне да работи оптимално?!
Знае ли автора какво представлява системата за променливо газоразпределителение?!
Ако иска да е обективен, да напише и подборна статия за съвременните турбо бензини и техните негативи!!!
13:03 13.02.2026