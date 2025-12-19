ИКТ Клъстер - Варна и ИАНМСП подписаха меморандум за стратегическо партньорство

На 16 декември 2025 г., в зала “Варна” в Община Варна, се проведе последната за годината месечна работна среща на ИКТ Клъстер - Варна. В рамките на срещата беше подписан Меморандум за сътрудничество между ИКТ Клъстер - Варна и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Споразумението поставя основата на дългосрочно партньорство, насочено към подкрепа на малките и средните предприятия и технологичните компании, с фокус върху иновациите, дигитализацията, предприемачеството и повишаването на международната конкурентоспособност на региона.

Специален гост на събитието беше д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, а официални гости бяха кметът на Община Варна Благомир Коцев, както и заместник-кметовете Павел Попов и инж. Пламен Китипов, което подчерта високата институционална подкрепа за дейността на Клъстера и развитието на технологичния сектор в региона.

Стратегическа рамка за подкрепа на МСП и технологичния сектор

Меморандумът между ИКТ Клъстер - Варна и ИАНМСП предвижда реализирането на съвместни действия и инициативи, насочени към:

насърчаване на развитието и устойчивия растеж на малките и средните предприятия и технологичните компании;

подпомагане на международното им позициониране и достъпа до нови пазари, партньорства и инвестиции;

развитие и укрепване на регионалната иновационна и предприемаческа екосистема;

организиране на съвместни форуми, събития и проекти с измерим икономически ефект.

Партньорството утвърждава ролята на ИКТ Клъстер - Варна като активен посредник между бизнеса, образованието и публичния сектор, както и като важен участник в процесите на икономическа и дигитална трансформация на Североизточния регион.

С подписването на меморандума и представянето на концепцията за Черноморския технологичен форум, ИКТ Клъстер - Варна затвърждава своята мисия да бъде двигател на устойчивото технологично и икономическо развитие на региона и активен участник в международния иновационен диалог.

Снимка: ТУ on Air (Студентски клуб към Технически университет - Варна)

Официално представяне на Черноморския технологичен форум

Подписването на меморандума беше съпътствано от официалното представяне на концепцията за Черноморския технологичен форум - нова международна инициатива на ИКТ Клъстер - Варна, представена от Светослав Стаменов, член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер - Варна.

Форумът е замислен като ежегодна и устойчива регионална платформа и има за цел да допринесе за развитието на интегрирана технологична, икономическа и иновационна рамка за Черноморския регион, като създаде структурирана среда за реални партньорства, инвестиции и трансфер на знания между публични институции, бизнес, научни организации и инвеститори.

Програмната архитектура на Черноморския технологичен форум е изградена около пет ключови стълба:

регионална визия и публични политики;

икономическа трансформация и развитие на МСП;

технологии и иновации;

инвестиции и достъп до капитал;

знание, таланти и научноизследователска дейност.

Заложени са теми като: изкуствен интелект, транспорт на бъдещето, умен град, киберсигурност, блокчейн, облачни технологии, автоматизация, умно земеделие, морски и биотехнологии и глобалната хоризонтална тема регионални политики и иновации.

Снимка: ТУ on Air (Студентски клуб към Технически университет - Варна)

Варна - естествен хъб за Черноморския регион

Изборът на Варна като домакин и център на Черноморския технологичен форум отразява стратегическото ѝ географско и икономическо положение - на кръстопът между Европа и Близкия изток. Комбинацията от развита технологична и образователна екосистема, активна бизнес среда и силна институционална подкрепа позиционира града като естествен хъб за икономическа и технологична свързаност в Черноморския регион.

Д-р Бойко Таков подчерта, че ИАНМСП подкрепя форума с голямо удоволствие и ще даде висока добавена стойност като съорганизатор.

Павел Попов се обърна към присъстващите в залата с думите: “Община Варна е готова да подкрепи Черноморски технологичен форум, защото имаме силна необходимост от едно място, където да се фокусира разнообразната ИТ дейност и смятам, че по замисъла си форумът е място, на което да съизмерим постиженията си с това което се случва извън Варна и извън широкия регион. Вярвам, че имаме с какво да се гордеем и с какво да привличаме към Варна нови сили в дигиталната икономика.”

Снимка: ТУ on Air (Студентски клуб към Технически университет - Варна)

Възможности за сътрудничество между ИКТ Клъстер - Варна и „София Тех Парк“ (AI Factory)

Емил Цанков, председател на УС на ИКТ Клъстер - Варна, представи възможностите за бъдещо сътрудничество между ИКТ Клъстер - Варна и „София Тех Парк“ в ролята му на оператор на AI Factory. Цанков очерта четири ключови направления - образователни инициативи и развитие на таланти чрез достъп до високопроизводителна изчислителна инфраструктура и финансиране на обучения по програмата „Inspire“, съвместна работа по реални бизнес проекти на технологични компании от региона с ангажиране на местни екипи и финансиране от AI Factory, организиране на съвместни събития като технологичния форум във Варна, включително панели, B2B срещи и хакатони, както и изграждане на стратегическо и институционално партньорство чрез подписване на меморандум и координиран диалог с държавните институции по теми, свързани с развитието и регулацията на изкуствения интелект.

Фонд „Мост към бъдещето“

По време на срещата представихме и дадохме старт на Фонд „Мост към бъдещето“ - инициатива на ИКТ Клъстер - Варна, създадена за подкрепа на ученици, студенти и преподаватели от Варна и региона. Чрез фонда ще се финансира участието им в състезания, олимпиади, иновационни форуми, образователни и предприемачески проекти. Кандидатстването ще бъде на конкурсна основа с участие на представители на бизнеса и образованието. На Коледния бал на ИКТ Клъстер - Варна бяха набрани над 30 000 лв. за стартиране на фонда.

Акценти от месечната работна среща

Направихме и преглед на постигнатото от ИКТ Клъстер - Варна в периода октомври - декември, сред които инициативите ТЕХНОСТАРТ Мотиватор, Пътят на предприемача - Иновации.БГ, Регионалната бизнес конференция на Лидер.БГ, Благотворителният коледен бал, както и демонстрация на ученически проект от ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов”-Варна за платформа, свързваща ученици и бизнеси.

Събитието завърши с коктейл-нетуъркинг, който създаде възможности за директен диалог и изграждане на нови партньорства между представители на бизнеса, институциите, образованието и технологичния сектор.

С подписването на този меморандум ИКТ Клъстер - Варна прави важна крачка към изграждането на по-силна и устойчива технологична екосистема в Черноморския регион.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline