Министър Младенова: България може да се позиционира като регионален център за дигитални технологии и обработка на данни

12 Март, 2026 16:57 384 10

  • мир-
  • дигитален суверенитет-
  • ирена младенова-
  • stackit cloud

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дигиталният суверенитет вече не е абстрактна концепция. Тя е ключов фактор за икономическата устойчивост и стратегическата автономия на държавите. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която откри първата конференция в България, посветена на една от най-значимите теми за европейската икономика и публичния сектор – дигиталния суверенитет. Събитието е под наслов „Бъдещето на дигиталния суверенитет. Предизвикателствата. Решението“, а организатор е българският екип на Schwarz Digits – технологичното звено на международната група Schwarz и стратегически инвеститор в развитието на дигиталната инфраструктура.

Министър Младенова посочи, че контролът върху цифровата инфраструктура, данните и технологичните правила все по-често определя конкурентоспособността на икономиките, поради което въпросът пред Европа не е дали да го изгради, а с каква скорост и чрез какви партньорства ще го постигне.

По нейните думи за Министерството на иновациите и растежа тази тема има ясно изразено икономическо измерение. „Суверенната цифрова инфраструктура не е само инструмент за сигурност – тя е основа за развитие на високотехнологични индустрии, за растеж на иновационните екосистеми и за привличане на стратегически инвестиции“, изтъкна тя.

Младенова подчерта, че България вече разполага със сериозни капиталови предпоставки в тази посока – инфраструктурни и човешки. „Суперкомпютърът Discoverer, част от мрежата EuroHPC, както и предстоящата AI Factory BRAIN++ в София тех парк, ще разширят капацитета на страната за високопроизводителни изчисления, развитие на изкуствен интелект и deep-tech решения, позиционирайки България като регионален център за дигитални технологии и сигурна обработка на данни в Югоизточна Европа“, заяви министърът на иновациите.

Тя бе категорична, че Европа и България имат всички предпоставки да постигнат това чрез стратегически инвестиции, развитие на човешкия капитал и силни партньорства между публичния и частния сектор.

Панелната дискусия постави акцент върху скоростта на дигитализацията на бизнеса и институциите у нас, както и върху рисковете за сигурността на данните в глобалната геополитическа обстановка.

Участниците в събитието се запознаха и с новите възможности за дигитален суверенитет в Европа, който предлага цифровото работно място Workspace by STACKIT, базирано на Google Workspace и суверенния STACKIT Cloud, облачното решение на Schwarz Digits.


България
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Централата на Skynet накара плевенчани да ходят лятото мръсни и некъпани.

    16:58 12.03.2026

  • 2 Виж лельо,

    5 1 Отговор
    Колко атомни централи имаме, че това е много енергоемък бизнес? Два куцащи блока и един гьол. Тази знае ли за какво говори или пипкав министър вече е диагноза?

    17:00 12.03.2026

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    Каква дигитализация ще правят тия петуханци в едно аналогово общество?

    17:00 12.03.2026

  • 4 п€д€р@с€

    5 1 Отговор
    страната е полумъртва, внася чушки, домат, ябълки, месо, мляко.... .....

    17:05 12.03.2026

  • 5 Докога

    3 1 Отговор
    На какво ли не станахме регионален център.....
    Дърдорковци

    17:11 12.03.2026

  • 6 Докога

    3 1 Отговор
    На какво ли не станахме регионален център.....
    Дърдорковци

    Коментиран от #10

    17:12 12.03.2026

  • 7 УЖАС

    1 0 Отговор
    Министър Младенова: България може да се позиционира като регионален център НА СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА.
    Завода за полупроводници, който Тодор Живков не можа да направи за цели проводници е готов да произвежда заместители на NVIDIA

    17:15 12.03.2026

  • 8 Яко смърди на

    1 1 Отговор
    цифров райх. Шарлатаните са отявлени фашaги.

    17:20 12.03.2026

  • 9 така е како бг

    1 1 Отговор
    може да се позиционира като регионален център за дигитални ИТ калинки
    тях с лопата да ги ринеш докато очилатите програмисти им изкарват хляба с ИИ

    17:21 12.03.2026

  • 10 станахме регионален център

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Докога":

    по общ поръчки и дигитални чекмеджета

    17:23 12.03.2026

