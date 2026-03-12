Министър Младенова: България може да се позиционира като регионален център за дигитални технологии и обработка на данни

Дигиталният суверенитет вече не е абстрактна концепция. Тя е ключов фактор за икономическата устойчивост и стратегическата автономия на държавите. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която откри първата конференция в България, посветена на една от най-значимите теми за европейската икономика и публичния сектор – дигиталния суверенитет. Събитието е под наслов „Бъдещето на дигиталния суверенитет. Предизвикателствата. Решението“, а организатор е българският екип на Schwarz Digits – технологичното звено на международната група Schwarz и стратегически инвеститор в развитието на дигиталната инфраструктура.

Министър Младенова посочи, че контролът върху цифровата инфраструктура, данните и технологичните правила все по-често определя конкурентоспособността на икономиките, поради което въпросът пред Европа не е дали да го изгради, а с каква скорост и чрез какви партньорства ще го постигне.

По нейните думи за Министерството на иновациите и растежа тази тема има ясно изразено икономическо измерение. „Суверенната цифрова инфраструктура не е само инструмент за сигурност – тя е основа за развитие на високотехнологични индустрии, за растеж на иновационните екосистеми и за привличане на стратегически инвестиции“, изтъкна тя.

Младенова подчерта, че България вече разполага със сериозни капиталови предпоставки в тази посока – инфраструктурни и човешки. „Суперкомпютърът Discoverer, част от мрежата EuroHPC, както и предстоящата AI Factory BRAIN++ в София тех парк, ще разширят капацитета на страната за високопроизводителни изчисления, развитие на изкуствен интелект и deep-tech решения, позиционирайки България като регионален център за дигитални технологии и сигурна обработка на данни в Югоизточна Европа“, заяви министърът на иновациите.

Тя бе категорична, че Европа и България имат всички предпоставки да постигнат това чрез стратегически инвестиции, развитие на човешкия капитал и силни партньорства между публичния и частния сектор.

Панелната дискусия постави акцент върху скоростта на дигитализацията на бизнеса и институциите у нас, както и върху рисковете за сигурността на данните в глобалната геополитическа обстановка.

Участниците в събитието се запознаха и с новите възможности за дигитален суверенитет в Европа, който предлага цифровото работно място Workspace by STACKIT, базирано на Google Workspace и суверенния STACKIT Cloud, облачното решение на Schwarz Digits.