WhatsApp въвежда изключително полезна нова функция

23 Февруари, 2026 19:15 2 019 2

Очаква се тя да е достъпна през април

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

WhatsApp въвежда полезна нова функция, след като доклади от фронта на бета тестовете (по-специално iOS версия 26.7.10.72) потвърждават, че Meta е в процес на разработване на функция за планирани съобщения. Макар че автоматизираните приложения на трети страни съществуват от години – често със значителни рискове за поверителността – тази официална интеграция обещава сигурна функционалност за 3-те милиарда потребители на приложението.

След като напишете съобщение, с дълго натискане или вторично меню можете да изберете точна дата и час за доставка. Веднъж поставени в опашката, тези съобщения не изчезват, а се съхраняват в нова секция „Планирани съобщения“ в екрана „Информация за чата“. Оттам можете да редактирате текста, да промените часа или да изтриете съобщението напълно. Важно е да се отбележи, че ако отмените планирано съобщение, получателят никога не получава уведомление – сякаш „призрачното“ съобщение никога не е съществувало.

Докато чакаме планирането да се появи в публичната версия, WhatsApp официално започна да пуска историята на груповите съобщения. Тази функция решава проблема с „неудобството на новите хора“, като позволява на администраторите да споделят между 25 и 100 скорошни съобщения с новоприсъединилите се членове.

Въпреки че няма официална дата за пускане на инструмента за планиране, неговото присъствие в усъвършенстваната версия TestFlight подсказва, че широкото публично пускане може да се случи през април.


