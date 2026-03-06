WhatsApp подготвя платена версия на своето приложение

В ход, който отразява абонаментните модели на Telegram и Snapchat, WhatsApp също ще последва примера. Според последните доклади от 6 март, Meta тества вътрешно ново опционално ниво, наречено WhatsApp Plus. Докато основните функции за съобщения, обаждания и криптиране ще останат безплатни, този нов пакет е проектиран да превърне приложението в рай за напреднали потребители и ентусиасти на дизайна.

Отличителната черта на WhatsApp Plus е огромен скок във визуалната персонализация. За първи път абонатите ще могат да се откажат от характерното зелено в полза на редица нови акцентни цветове и теми на интерфейса. Според слуховете актуализацията ще включва 14 алтернативни икони на приложението, което ще позволи на потребителите да съобразят приложението с конкретната естетика на телефона си. Освен това премиум нивото ще отговори на една от най-честите жалби сред активните потребители, като увеличи лимита на закачените чатове от 3 на 20, което ефективно ще ви позволи да държите целия си кръг от близки приятели в горната част на екрана си.

Освен промяната в дизайна, WhatsApp Plus въвежда няколко удобни функции и функции за „статус“, за да отличи своите членове. Подбрана колекция от сигнални тонове, достъпни само за абонати, ще ви помогне да различите уведомленията от WhatsApp от стандартните системни звуци, без да гледате екрана си.

Разработват се нови, висококачествени реакции към съобщения и ексклузивни пакети със стикери, за да направят премиум разговорите по-динамични. Позовавания на „Plus“ чакащ списък вече са забелязани в най-новите бета версии за Android (версия 2.26.9.6). Потребителите могат да се включат в списъка чрез банер в менюто с настройки, за да бъдат уведомени в момента, в който услугата стартира.

Макар Meta отдавна да се съпротивлява на идеята да таксува индивидуалните потребители, въвеждането на WhatsApp Plus сигнализира за преминаване към модел „Freemium”. Компанията явно се стреми да монетизира огромната си потребителска база, без да прибягва до натрапчиви банер реклами в личните чатове. Като запазва основната функционалност безплатна и поставя „козметичните” функции зад платена стена, WhatsApp следва модела на Telegram Premium, който успешно е превърнал милиони потребители, без да отблъсне безплатната си аудитория.

Към днешна дата Meta не е потвърдила официална дата на пускане или цена, въпреки че анализаторите очакват месечна такса в диапазона от 3,99 до 4,99 долара, подобно на други „Plus“ оферти в социалните медии.