Новини
Технологии »
YouTube си навлече гнева на хиляди потребители с последното си решение

2 Февруари, 2026 11:28 1 784 12

Google обяви, че слага край на безплатното възпроизвеждане на видеа във фонов режим

YouTube си навлече гнева на хиляди потребители с последното си решение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално спира функцията за възпроизвеждане на YouTube на заден план, ако не сте си платили допълнително. В продължение на години потребители заобикаляха платената стена на YouTube Premium, като използваха мобилни браузъри на трети страни като Samsung Internet, Brave и Vivaldi, които позволяваха аудиото да продължава да работи дори след изключване на екрана или минимизиране на приложението. След вълна от сигнали от потребители в края на януари 2026 година Google потвърди, че е актуализирала платформата, за да затвори тези пропуски, като по този начин гарантира, че възпроизвеждането на заден план остава достъпен само за Premium потребителите.

След въвеждането на новите правила през 2026 година потребителите, които се опитват да заобиколят ограничението с браузъра, забелязват, че видеото и аудиото се прекъсват секунди след като дисплеят спре. Някои дори съобщават за кратко, загадъчно съобщение „MediaOngoingActivity“, което се появява точно преди контролите за възпроизвеждане да изчезнат напълно. Представител на Google поясни, че тази мярка е част от по-широка инициатива за „осигуряване на последователност“ на всички платформи, като ефективно изравнява условията, така че потребителите на мобилните браузъри да се сблъскват със същите ограничения като тези в официалното приложение.

Тази строга мярка е част от стратегията за приходи на Alphabet през 2026 година. С рекордните приходи от реклама в YouTube – над 10 милиарда долара само за третото тримесечие на 2025 година, компанията става все по-агресивна в превръщането на 2,85 милиарда активни потребители месечно в платени абонати. Поправяйки тези пропуски, Google оставя потребителите с два варианта, да държат екрана си активен и да изтощават батерията си или да преминат към Premium ниво, за да отключат удобството на фоновото аудио.

Въпреки че в света на интернет все още съществуват по-сложни решения, включващи персонализирани скриптове или модифицирани приложения, те изискват значително повече усилия, отколкото просто отварянето на раздела на браузъра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Счетоводителя

    17 0 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари...в случая, за много пари.

    Коментиран от #6, #11

    11:32 02.02.2026

  • 2 честен ционист

    16 1 Отговор
    На Ганчо в клуба на богатите, трябва да му е ясно, че да се разплащаш в Евро е премиум привилегия и годинките на безплатния гювеч свършиха. Абонаментите все повече ще изчерпват месечния бюджет, а който отказва да плаща, ще се погрижат да му е гадно.

    11:34 02.02.2026

  • 3 Всичко се плаща

    0 6 Отговор
    Аз отдавна да съм ви накарал да се бръкнете,готованции

    11:34 02.02.2026

  • 4 Мъни мъни мъни, животът е пари

    5 3 Отговор
    На този свят, всичко се плаща.

    11:36 02.02.2026

  • 5 Хипотетично

    13 0 Отговор
    Крайно време е тубата да престане да е монополист и да се окаже в ситуация с конкуренти и тогава отново музиката (хем осакатена от компресията) да стане безплатна.

    11:36 02.02.2026

  • 6 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Счетоводителя":

    Гугъл реално печата пари. За какво е на компания с капитализация 4.08 трлн USD на Ганчо жълтите центчета? Смисълът тук е друг. Ако нямаш да платиш заминаваш надолу по кастовото ниво.

    11:37 02.02.2026

  • 7 Свещи да им

    11 0 Отговор
    купят.
    За 10 милиарда.

    11:41 02.02.2026

  • 8 все някога ще дойде

    4 0 Отговор
    по-добра алтернатива,и ще душите кора.

    11:46 02.02.2026

  • 9 УдоМача

    4 0 Отговор
    ВСЯКА ЕДНА софтуерна функция може да бъде заобиколена след като стане ясно точно как работи!!

    11:52 02.02.2026

  • 10 Димо

    1 6 Отговор
    За сега цената е приемлива -12 лева или около 6 евто месечно, като освен премиума получаваш и ютуб мюзик.

    11:54 02.02.2026

  • 11 Пуратино 🤥🤥

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Счетоводителя":

    Говоря ви за асвабаждение ама става дума за пари територии и ресурси

    Коментиран от #12

    12:03 02.02.2026

  • 12 Скрий си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пуратино 🤥🤥":

    Русофобските намеци

    12:13 02.02.2026