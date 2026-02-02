YouTube си навлече гнева на хиляди потребители с последното си решение

Google официално спира функцията за възпроизвеждане на YouTube на заден план, ако не сте си платили допълнително. В продължение на години потребители заобикаляха платената стена на YouTube Premium, като използваха мобилни браузъри на трети страни като Samsung Internet, Brave и Vivaldi, които позволяваха аудиото да продължава да работи дори след изключване на екрана или минимизиране на приложението. След вълна от сигнали от потребители в края на януари 2026 година Google потвърди, че е актуализирала платформата, за да затвори тези пропуски, като по този начин гарантира, че възпроизвеждането на заден план остава достъпен само за Premium потребителите.

След въвеждането на новите правила през 2026 година потребителите, които се опитват да заобиколят ограничението с браузъра, забелязват, че видеото и аудиото се прекъсват секунди след като дисплеят спре. Някои дори съобщават за кратко, загадъчно съобщение „MediaOngoingActivity“, което се появява точно преди контролите за възпроизвеждане да изчезнат напълно. Представител на Google поясни, че тази мярка е част от по-широка инициатива за „осигуряване на последователност“ на всички платформи, като ефективно изравнява условията, така че потребителите на мобилните браузъри да се сблъскват със същите ограничения като тези в официалното приложение.

Тази строга мярка е част от стратегията за приходи на Alphabet през 2026 година. С рекордните приходи от реклама в YouTube – над 10 милиарда долара само за третото тримесечие на 2025 година, компанията става все по-агресивна в превръщането на 2,85 милиарда активни потребители месечно в платени абонати. Поправяйки тези пропуски, Google оставя потребителите с два варианта, да държат екрана си активен и да изтощават батерията си или да преминат към Premium ниво, за да отключат удобството на фоновото аудио.

Въпреки че в света на интернет все още съществуват по-сложни решения, включващи персонализирани скриптове или модифицирани приложения, те изискват значително повече усилия, отколкото просто отварянето на раздела на браузъра.