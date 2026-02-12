Първата кола на Xiaomi официално вече е в историята

Xiaomi официално прекрати производството на първото поколение SU7, за да направи място за обновения модел от второ поколение. На 10 февруари, основателят Лей Джун излъчи на живо слизането на последния автомобил от „Gen 1“ от конвейера в Пекин, с което отбеляза края на дебютната година, през която бяха доставени над 381 000 автомобила. Новият SU7 е планиран за официално пускане на пазара през април, като според информациите предварителните поръчки са достигнали близо 100 000 автомобила само за три седмици.

Този обновен модел запазва елегантната си силует, но сменя вътрешните си елементи с много по-агресивен хардуер, включително значително подобрение в електрическата архитектура. Базовите и Pro моделите преминават от 400-волтова система към по-ефективна 752-волтова платформа, докато най-високият клас Max вариант сега достига 897 волта. Това позволява на обновения модел да възстанови до 670 километра пробег за 15 минути при бързо зареждане с DC зарядно устройство, което е значителен скок в сравнение с представянето на излизащия от производство модел.



Всички варианти вече се предлагат стандартно с новия V6s Plus Super Motor, който генерира до 320 конски сили, а версията Max с два мотора до 690 конски сили. Тази допълнителна мощност е съчетана с преработено шаси, което вече включва двукамерно въздушно окачване и адаптивни амортисьори като стандартно оборудване за цялата гама, лукс, който преди беше запазен за версията Max. За шофьори, които шофират повече, SU7 Pro вече може да се похвали с водещ в класа си пробег от 902 километра по CLTC, а дори и базовият модел Standard е с увеличен пробег до 720 километра. За да контролира цялата тази мощност, Xiaomi е подсилила безопасността, укрепвайки каросерията с по-здрава стомана и добавяйки стандартен LiDAR сензор с огромна изчислителна мощност от 700 TOPS към всеки автомобил, напускащ фабриката.

За ентусиастите, търсещи физика на ниво хиперкола, SU7 Ultra остава звездата в гамата. С три електрически мотора, произвеждащи мощните 1548 к.с., Ultra ускорява от 0 до 100 км/ч за невероятните 1,98 секунди и достига максимална скорост от 350 км/ч (217 mph). Въпреки че цената на новия SU7 достига 229 900 RMB (32 800/28 400 евро), агресивната хардуерна стратегия на Xiaomi и дълбоката интеграция с екосистемата „Person-Car-Home” сочат, че марката е на път да постигне целта си за доставка на 550 000 единици до 2026 г.