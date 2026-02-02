Продажбите на ултрабързия Xiaomi SU7 Ultra се сринаха

Едва ли някой е предполагал, че пазарният полет на една от най-коментираните технологични играчки на десетилетието ще завърши с такова болезнено приземяване. След като месеци наред Xiaomi SU7 Ultra окупираше заглавията с феноменалните си рекорди на Нюрбургринг и ускорение, което кара стомаха ви да се преобърне, реалността в шоурумите се оказа стряскащо различна. През декември китайският „убиец на хиперколи“ буквално катастрофира в търговско отношение, записвайки едва 45 реализирани сделки – цифра, която изглежда почти нереална на фона на първоначалния интерес.

Още от премиерата си този електрически звяр бе представян като технологично чудо. С мощност от 1 548 к.с. и цена от около 75 000 долара, Xiaomi SU7 Ultra предложи на аудиторията динамика, за която утвърдени имена като Porsche Taycan искат три пъти по-висока сума. Мълвата дори твърдеше, че инженерите от Maranello са се сдобили с един екземпляр, за да разгадаят магията му преди дебюта на първото електрическо Ferrari. Уви, магията започна да се изпарява точно толкова бързо, колкото колата вдига 100 км/ч.

Проблемите започнаха да изплуват един след друг, превръщайки потребителското изживяване в истинско изпитание за нервите. Първоначалните ентусиасти бяха втрещени, когато разбраха, че софтуерни ограничители са „скопили“ колата им до скромните 650 коня, докато не преминат през серия от тестове за умения. Последваха критики за нефункциониращи аеродинамични елементи, слухове за дефектиращи брави на вратите при инциденти и недотам коректни искания за доплащане след направени резервации. Всичко това наля масло в огъня на скептицизма и охлади страстите дори на най-запалените фенове.

Анализирайки данните от 2025 година, виждаме една тъжна графика на затихващи функции. Ако през март Xiaomi SU7 Ultra се радваше на над 3 000 продажби, то през септември те паднаха под 500, за да се стигне до декемврийското дъно. Очевидно е, че за китайския купувач, който е свикнал с главозамайващо темпо на иновации, Ultra версията вече се възприема като „стара новина“. Тук лоялността е мимолетна – щом се появи следващото блестящо нещо на пазара, предходното бързо отива в кошчето.

Въпреки фиаското на този нишов модел, Лей Джун и екипът му нямат повод за паника в глобален мащаб. Докато флагманът Ultra събира прах, стандартният Xiaomi SU7 се продава като топъл хляб. С над 258 000 доставки за изминалата година, технологичният гигант успя да направи немислимото – да детронира Tesla Model 3 на територията на Китай. Това показва, че марката има стабилна основа в масовия сегмент, където практичността побеждава екстремните пистови амбиции.

Бъдещето на Xiaomi Auto изглежда амбициозно с прицелена летва от 550 000 автомобила за 2026 година. Ясно е обаче, че стратегията ще се фокусира върху мейнстрийм моделите, които носят печалба, а не върху екзотични версии, които служат предимно за витрина. Колкото до Xiaomi SU7 Ultra, с настоящите темпове от под 50 бройки на месец, едва ли ще го виждаме в конфигураторите още дълго. Изглежда, че дори и най-бързата кола на света не може да избяга от суровата пазарна логика.