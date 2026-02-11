Новини
Собственик на Xiaomi SU7 измина 265 хиляди километра за 16 месеца. Какво се случва с колата?

11 Февруари, 2026

Данните бяха споделени и от изпълнителния директор на компанията

Xiaomi се появи сравнително скоро на пазара на автомобили, но този SU7 Pro в Китай се превърна в легенда с висок пробег, навъртявайки 265 757 км (165 134 мили) само за 16 месеца експлоатация. Собственикът на седана в цвят Aqua Blue, г-н Фенг, е изминавал средно около 600 км дневно. Данните, които бяха споделени от главния изпълнителен директор на Xiaomi, Лей Джун, предлагат рядък поглед върху това как хардуерът на първото поколение електромобили на марката старее в реалния свят.

Най-важната информация за потенциалните купувачи е състоянието на батерията с капацитет 94,3 kWh, произведена от CATL. Въпреки че е преминала през над 500 цикъла на пълно зареждане и разреждане, официална сервизна проверка на Xiaomi показа, че състоянието на батерията (SOH) е 94,5%. Това ниво на запазване далеч надхвърля очакванията на индустрията, за сравнение, много производители гарантират само 70% състояние на батерията след много по-кратък интервал от 160 000 км. Освен батерията, механичните части на автомобила показват изненадваща издръжливост. Собственикът съобщава, че спирачните накладки никога не са били сменяни благодарение на агресивната ефективност на регенеративното спиране, а охладителната система остава в перфектно състояние, без признаци на замърсяване или проникване на вода.

Собственик на Xiaomi SU7 измина 265 хиляди километра за 16 месеца. Какво се случва с колата?

От икономическа гледна точка експериментът с висок пробег се е оказал истинска находка за собственика. Г-н Фенг изчислява, че е спестил над 100 000 йени (около 12 хиляди евро) разходи за гориво в сравнение с автомобил с двигател с вътрешно горене. Като се има предвид, че SU7 Pro започва от около 245 900 йени, автомобилът ефективно е изплатил 40% от собствената си покупна цена само с икономии на гориво. Недоволен от тези цифри, Фенг обяви, че възнамерява да достигне 600 000 км с автомобила в рамките на следващите три години.

Докато тази първа генерация поставя рекорди, Xiaomi вече променя целите си с изцяло обновения SU7, чието широко пускане на пазара е планирано за април тази година, включително и в Европа. Актуализираният модел ще стандартизира високоволтовата архитектура, преминавайки от 400V към 752V платформа за версиите Standard и Pro, докато вариантът Max достига 897V. Други ключови подобрения включват стандартен LiDAR в цялата гама и нов мотор „V6s Plus“, който увеличава мощността до 320 к.с. за по-ниските версии. Новият шампион по пробег, SU7 Pro, се очаква да достигне впечатляващ пробег от 902 км (560 мили) по CLTC, което допълнително ще затвърди доминирането на Xiaomi в сегмента на китайските премиум седани, където вече изпревари Tesla Model 3 по продажби през 2025 година.


