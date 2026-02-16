Новини
Арабски хиперавтомобил, роден от изкуствен интелект (ВИДЕО)

16 Февруари, 2026

ОАЕ влизат в лигата на хиперколите с FLKON

Арабски хиперавтомобил, роден от изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства хвърлиха ръкавицата на утвърдени имена като Koenigsegg и Pagani, представяйки FLKON (от английското falcon – сокол), първата национална марка суперавтомобили на ОАЕ планира да върне „дивата“ механика по пътищата. И макар името да звучи като висока технология от бъдещето, концепцията зад него е истински пир за традиционалистите.

Най-любопитното в случая е как е вдъхнат живот на проекта. Създателите му признават чистосърдечно, че видеото, което обиколи мрежата, е дело на изкуствен интелект. Това не е просто мързел, а стратегически ход – използването на AI за визуализация и аеродинамични симулации позволява на малкия екип да прескочи години на скъпоструващо проектиране. Към момента FLKON е по-скоро дигитално обещание, което чака своите „криле“ под формата на 88 милиона дирхама (около 24 милиона долара) инвестиции, за да се превърне в реален прототип.

В свят, обсебен от хибридизацията, FLKON залага на „старата школа“. Под капака се очаква класически двигател с вътрешно горене, чиято мощност ще се предава към колелата чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия. Да, правилно прочетохте – механични скорости в ерата на автономното шофиране! Добавете към това и специално разработеното многораменно окачване и получавате машина, създадена за пуристи, които искат да усещат всяка педя от асфалта.

Амбициите на екипа са огромни: хомологация за обществени пътища не само в Близкия изток, но и в Европа и САЩ. За да гарантират, че соколът ще лети безопасно, те вече си партнират с германските гиганти Bosch и TÜV SÜD. Инвеститорите пък са подмамени с обещания за главозамайваща възвръщаемост, която може да достигне до 130 милиона дирхама годишно. Дали FLKON ще се превърне в новия владетел на пясъците, или ще остане само красив дигитален мираж, предстои да видим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    4 1 Отговор
    Някаква пародия на емблематичният Lamborghini Veneno.

    11:37 16.02.2026

  • 2 карчи

    0 0 Отговор
    ... ама друг път😅

    12:54 16.02.2026

  • 3 ПЗСнздрдз

    0 0 Отговор
    Арабски и изкуствен интелект. Невъобразимо добра комбинация! Като искаш да се свърши някаква работа, първата ти мисъл е, "Дай вземем арабин или изкуствен интелект, че да стане хубаво", нали?

    12:57 16.02.2026