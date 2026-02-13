Нова измама с AI плъзна в интернет

Изкуственият интелект може да помага в ежедневието на милиони хора по целия свят, но пореден случай показва, че може да бъде използван и с нечисти намерения от някои. Доклади на полицията в Мичиган разкриват нова високотехнологична схема за изнудване. Местен мъж е получил тревожно видео чрез WhatsApp, в което се вижда група вандали, които разрязват гумите на пикапа му директно в собствения му двор. Изпращачът е придружил видеото с искане за 500 долара, за да „спре атаката“ срещу автомобила.

Докато по-ранните версии на измамите с изкуствен интелект се фокусираха върху клониране на глас или фалшиви препоръки от знаменитости, това изнудване използва локални данни, за да заобиколи скептицизма на жертвата. Властите смятат, че измамниците са комбинирали публично достъпна информация, вероятно от Google Street View или обяви за недвижими имоти, с генеративни AI видео инструменти, за да наложат „актьори“ върху реална снимка на дома на жертвата. Наличието на конкретния пикап на жертвата във видеото предполага, че измамниците може да са извлекли данни и от социалните мрежи или от скорошни изтичания на информация за регистрацията на превозни средства, за да добавят слой на автентичност.

За щастие, мъжът забелязал фини „несъвършенства“ във видеото и след бърза проверка на периметъра разкрил, че пикапът му е непокътнат и алеята е празна. Полицаите потвърдиха, че на мястото не е имало нарушители, и официално класифицираха видеото като изцяло изфабрикувано.