Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Нова измама с AI плъзна в интернет

Нова измама с AI плъзна в интернет

13 Февруари, 2026 11:48 1 495 4

  • измами-
  • изкуствен интелект-
  • коли-
  • автомобили

Измамници използват лични данни, за да фалшифицират видеа в САЩ

Нова измама с AI плъзна в интернет - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект може да помага в ежедневието на милиони хора по целия свят, но пореден случай показва, че може да бъде използван и с нечисти намерения от някои. Доклади на полицията в Мичиган разкриват нова високотехнологична схема за изнудване. Местен мъж е получил тревожно видео чрез WhatsApp, в което се вижда група вандали, които разрязват гумите на пикапа му директно в собствения му двор. Изпращачът е придружил видеото с искане за 500 долара, за да „спре атаката“ срещу автомобила.

Докато по-ранните версии на измамите с изкуствен интелект се фокусираха върху клониране на глас или фалшиви препоръки от знаменитости, това изнудване използва локални данни, за да заобиколи скептицизма на жертвата. Властите смятат, че измамниците са комбинирали публично достъпна информация, вероятно от Google Street View или обяви за недвижими имоти, с генеративни AI видео инструменти, за да наложат „актьори“ върху реална снимка на дома на жертвата. Наличието на конкретния пикап на жертвата във видеото предполага, че измамниците може да са извлекли данни и от социалните мрежи или от скорошни изтичания на информация за регистрацията на превозни средства, за да добавят слой на автентичност.

За щастие, мъжът забелязал фини „несъвършенства“ във видеото и след бърза проверка на периметъра разкрил, че пикапът му е непокътнат и алеята е празна. Полицаите потвърдиха, че на мястото не е имало нарушители, и официално класифицираха видеото като изцяло изфабрикувано.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    А Ганчо си мислеше, че Google Street View е някаква благинка от Запада и даже махаше на смешната количка с камерата на покрива.

    Коментиран от #3

    11:55 13.02.2026

  • 2 Будител

    4 1 Отговор
    Така ...факти учат нашите измамници как да действат...очаквайте подобни и по брутални измудвания у нас...

    12:03 13.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 друг номер

    0 0 Отговор
    Пращат ти видео как ти дупчат презервативите и докато ти ги проверяваш един по един те безпрепятствено ти дупчат половинката за св. Валентин.

    12:44 13.02.2026