ГЕРБ отговори на Гюров: Лозко Лозев от ПП-ДБ е координирал поскъпването на водата

Лозев е настоящ областен координатор на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Хасково и председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Председателят на Управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“ е координирал вдигането на цената на водата - това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента, след като по-рано от служебния кабинет на Андрей Гюров заподозряха, че цената на водата е задържана, за да „избухне“ при служебния кабинет.

„Лозко Лозев е координирал вдигането на цената на водата в България. Той е настоящ областен координатор на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Хасково и председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, каза Нанков.

На въпрос откъде разполага с тази информация Нанков отговори, че това е служебна кореспонденция с над 30 управители на водоснабдителни дружества. "Може би някой от тях ми я е предоставил като председател на регионалната комисия", каза още Нанков.

Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември м.г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство, предположи служебният премиер Андрей Гюров по-рано по време на брифинг в Министерския съвет.

"Чисто семантично и лексикално „отложиха вдигането“ не е коректно, тъй като в указанията на министър Иван Иванов никъде няма краен срок. Това вдигане не трябваше да се случва в нито една област, в която има проблеми с водоснабдяването. Не трябваше да се случва не само в рамките на тази година, а и на следващата, докато не се оправят проблемите с качеството на водата", каза Нанков.

"Публично днес служебният премиер Андрей Гюров излъга в прав текст всички български граждани, че сметките им от този януари в сравнение с предния януари трябва да се различават с 14,5%, което е абсолютно невярно", пък каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков. "Под 2,5% е последното решение на КЕВР от средата на миналата година, което пряко трябва да касае сметките на домакинствата", допълни той.

Съветвам Гюров, преди да прави крайни изказвания, да се обръща към своя енергиен министър Трайчо Трайков, който експертно да представи какви действия се предприемат от страна на държавата, каза Станков.

По повод искането на оставката на Ирена Георгиева-Денева от ВиК холдинга, което обявиха от „Да, България“, Николай Нанков каза „аз не мога да искам оставки, съпартийците си могат да правят каквото искат“. Предполагам, че в партията не си говорят, а говорят през медиите", допълни Нанков.


  • 1 Боруна Лом

    35 0 Отговор
    ТОЗИ СУЕК КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА?

    Коментиран от #12

    15:51 27.02.2026

  • 2 ТЪПАНАР

    35 0 Отговор
    ОХРАНЕН
    С ФЕЙС НА ОЛИГОФРЕН.

    Коментиран от #14

    15:51 27.02.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    20 2 Отговор
    Ганя пие Уран!
    Казаха го по БНТ!

    15:54 27.02.2026

  • 4 кой му дреме

    6 21 Отговор
    НАРОДЕН ЗА КИРЧО И КОКОРЧО

    15:55 27.02.2026

  • 6 Цвете

    19 2 Отговор
    КАКЪВ ЛОЗКО БЕ? МАРШ И ТИ, ЧЕ КАТО ГОВОРИШ, ПОЛОВИНАТА ДУМИ НЕ ТИ СЕ РАЗБИРАТ.НАМЕРИ СЕ ОЩЕ ЕДИН " ЗАЩИТНИК " .ПЪЛЕН ПРОВАЛ СТЕ ОТ 17 ГОДИНИ. ТО НЕ БЕ КРАДЕНЕ, ЛЪЖИ, КОМПРОМАТИ И СРАМ НЯМАТЕ. 🎃🐷😉👎🎃🤔🎃🥴👎🐷🎃👺🇧🇬

    Коментиран от #17

    15:56 27.02.2026

  • 7 Пустиня(к)

    31 0 Отговор
    Шайката ГЕПИ нещо се е активизирала.🤣 Страх тресе зайчарника. Де го Бою, бе?!?

    15:56 27.02.2026

  • 8 Отново

    10 16 Отговор
    Гадните плевели от ПП -то!

    Коментиран от #10

    15:58 27.02.2026

  • 9 Бай Араб

    7 10 Отговор
    Като потеглят първите влакопве за Китай с български работници и като започне Китайската Ком. партия да изкупува жилищата на българите на безценица ,тогава ще разберете кой е Румен Радев . Сега само ви обира парите чрез Боташ , българската енергетика и ВИК дружества.

    16:00 27.02.2026

  • 10 Бай Араб

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Отново":

    Да ,де .Въпроса е кой ги инсталира във властта ?

    Коментиран от #25

    16:02 27.02.2026

  • 11 Мили приятели

    19 0 Отговор
    молиме да ни отговорите на следния въпрос:
    Това човек-куфар ли е или куфар-човек?
    Благодаря

    16:02 27.02.2026

  • 13 Бай Араб

    4 20 Отговор
    ПП е създадена с руски пари .

    16:03 27.02.2026

  • 14 Освалдо Риос

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТЪПАНАР":

    Съпругата му е много харизматична.

    Коментиран от #24

    16:05 27.02.2026

  • 15 Русенец

    16 0 Отговор
    Докога ВиК ще ни стриже с оправданието, че имали загуби? Две години Русе стоя разоран, да сменят всички тръби. Смениха и какво? Пак загуби. Пак увеличение на водата. А обещаваха, че с новите тръби загубите щели да намалеят и нямало да има поскъпване.
    Докога държавниците ще защитават кожодерите? Какво трябва да стане, за да спре това?

    16:05 27.02.2026

  • 16 Бурен че,

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Кражбите и лъжите ТЕПЪРВА започват !!!
    Нещо за Христанов, жена му и фирмите им да мецнеш ???

    16:06 27.02.2026

  • 17 Питане

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Явно си паркинсон, та винаги по ДВА пъти ?

    16:08 27.02.2026

  • 18 гражданин

    20 0 Отговор
    А тоз заедно с ангелов, сачева , добрев , дончев са за по 50 г. затвор ,а гуруто им за сто !! Няма такива мръсници и крадци в цяла история на държавата ни да са грабили повече от тях !

    16:09 27.02.2026

  • 19 Тити

    17 1 Отговор
    Герб=мафия

    16:10 27.02.2026

  • 20 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    7 3 Отговор
    ОПГ ГЕРБ и ОПГ ППДБ заедно с ОПГ ДПС винаги играете координирано срещу бедния народец!

    16:10 27.02.2026

  • 21 Русенец

    10 0 Отговор
    Един кладенец на 150 м дълбочина взема вода от подземната река, под гранитната плоча в региона ни.
    15 000 € струва да се изкопае, а може да захрани 10 домакинства.
    Някои вече прибягват до това решение. Чудех им се "защо", но вече ги разбирам. Излиза по-евтино, отколкото да робуваш на тези нагляри, а и си независим.

    16:11 27.02.2026

  • 22 Родина

    13 0 Отговор
    Ало , Нанков ! От 1 януари е вдигната водата в
    София. Не се прави на отрепан .

    16:12 27.02.2026

  • 23 12340

    12 0 Отговор
    Типичен случай на олигофрения

    16:14 27.02.2026

  • 24 Питане

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Освалдо Риос":

    В коя част от тялото ?

    16:14 27.02.2026

  • 25 Не кой, а кои

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Араб":

    Последните креатури на задкулисното трио Кръстев-Прокопиев-Костов (Продължаваме Подмяната) ги инсталираха във властта резидентът Триморски Боташ и американската амбасада т.е. Херо Мустафата.

    16:15 27.02.2026

  • 26 Тоя

    14 1 Отговор
    мазен селяндур отдавна трябваше да е в затвора ! Само далавери и лъжи от него под крилото на Банкянския субект , който го разхождаше като куфар с джипката !

    16:16 27.02.2026

  • 27 Аххх гад

    10 0 Отговор
    Гарбадж...скаааа. Толкова гнусни същества никога и никъде не са съществували. Абе няма ли Господ за тази пасмина Крадлива и Лъжлива бе???

    16:26 27.02.2026

  • 28 Бесен гражданин

    10 0 Отговор
    Измамници, които отиват в Парламента само да крадат и лобират. Бесен съм. В Ксанти водата е 0,35 евроцента на кубик, а най-скъпата в цяла Гърция е около 1,30 евро на кубик. В ДУБАЙ, където водата се пречиства с обратна осмоза, а не се доставя както тук на повечето места по гравитачен път директно от язовира е между 2,50 и 5 лв в зависимост дали си местно или чуждестранно лице! Ако не изринем тая мутро пожарникарска пасмина ще плащаме и ток и вода най-скъпо от целия свят.

    Коментиран от #29, #45

    16:27 27.02.2026

  • 29 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бесен гражданин":

    Браво

    16:29 27.02.2026

  • 31 В тая

    8 0 Отговор
    кратуна гумена мозък няма ! Това същество не може и да си представи какво и в какъв мащаб е причинило на България с началника си , на българските граждани и европейските читави данъкоплатци ! Милиарди ! И още се кипри в Парламента и лапа като ламя ! Та то трябва до живот да не напуска затвора .

    16:36 27.02.2026

  • 33 Абе къде е Бойко

    7 1 Отговор
    Всички го търсят да го бият.

    16:40 27.02.2026

  • 34 Абе, Боко!

    5 0 Отговор
    Абе, Тикво! Абе, мутро СИКаджийска и неграмотен селяндур! Как можа точно това нищожество, некадърник и дори престъпник, по чиято ивна загинаха 25 човека, та как можа точно това Нанково нищожество да изтипосаш, за да изпълни задачата ,която си му поставил, а именно да хвърли вината за поскъпването на водата на Служебното правителство?! Че ти си нагъл и необразован е ясно и на уличните псета, все пак, за 20 години с голям зор научи три чужди думи, ама защо слагаш на отговорни постове нищожество като Нанковото?! Щях да кажа, не те ли е срам, ама се сетих, ти си опериран до корен от чувство за срам! Нарочно Тиквата и Прасето чакаха служебните министри, за да обявят техните "регулатори" вдигането на цената на водата, като хвърлят вината на Служебния кабинет! Само че, Мутро СИКаджийска, българите са наясно с коварството и наглостта ти! И много скоро ти ще платиш сметката за престъпленията, безобразията и грабежите, сигурен да си!

    Коментиран от #36

    16:43 27.02.2026

  • 36 Налудник

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе, Боко!":

    Когато и да пречукат крадливия банкянски бандит, все ще е късно.

    16:46 27.02.2026

  • 38 Гост

    4 0 Отговор
    Куфарът от задната седалка пак лъже. Лъжата з герберастията е въпрос на чест

    16:51 27.02.2026

  • 39 9689

    4 0 Отговор
    Котката ми като види туй мазното мутренско недоразумение повръща.

    16:52 27.02.2026

  • 40 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    га на партийни парушутисти им се даде власт Народа страда трябва се пълнят партийните каси стоенето извън властта изпразва касите. Опази Боже сляпо да прогледа е казал Народа.

    16:53 27.02.2026

  • 41 Последното правителство бе на ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Не меси външни хора като причина. Ясно е, че ГЕРБ стои в дъното на нарастването на тока и водата.

    17:02 27.02.2026

  • 42 Българи!

    2 0 Отговор
    Добре погледнете олигофрена на снимката! Викат му Нанков! Та този олигофрен, да, чиста проба олигофрен, беше "български министър"! Не ви ли побиват тръпки ,българи?! Не ви ли побиват тръпки на срам, на потрес и на ужас?! Аоа той Боко тиквата все такива ги назначаваше, за да изпъква като много "Ентелигентевн"! "Нали в царството на слепите едноокият е цар"?!

    17:05 27.02.2026

  • 43 до 34 - и

    0 0 Отговор
    Ами, да помислим по въпроса бе, брато! Да помислим, че да не стане прекалено късно!

    17:08 27.02.2026

  • 44 Деций

    1 0 Отговор
    Естествено е това повишение с оглед на загубите,по важно е защо се стигна до тук,Държави пустини преработващи морска вода в питейна да имат цени няколко пъти по ниски от България.Отговора е ясен,това е системно източване на средствата по водните цикли с имитация на ремонти и подмяна на трасета които са от времето на Социализма някой на повече от 70 г.Тези горчиви плодове са от градината на ГЕРБ,и тези които системно гласувате за тези пладнешки хайдути сега да Ви е сладко, плащайте и не мрънкайте,и да не забравите на изборите Бойко ще ви "оправи" гласувайте за тези,за Нанков,за Нушито,за онази Сачева,за Томето Биков,за ботукса,за онзи неграмотник от Стара Загора Емануил Манев,давайте те са вашите хора,и след още един два техни мандата пригответе менците и кубилиците,със сигурност ще Ви трябват,и дано да вървят селските чешми.Та" на който му е слаб ума ,да му е здрав гърбаТока е тръгнал по същите пътеки.

    Коментиран от #46

    17:12 27.02.2026

  • 45 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бесен гражданин":

    Цени на водата с ДДС в Москва - 1,70 €.

    17:14 27.02.2026

  • 46 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Деций":

    Защото в България се раздават 13 заплати и месечни бонуси на всеки некадърник.
    Загубите се плащат от потребителя, което въобще не стимулира доставчика да ги оправи.
    И всичко е подплатено със закони, ковани от наши хора.

    Коментиран от #47

    17:16 27.02.2026

  • 47 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Доставчика няма капацитет и средства да извърши подмяната на трасетата.Това са колосални средства и време.Въпроса е ,че през годините има отделяни средства включително и европейски,но те не са инвестирани където трябва,а са източени чрез фиктивни дейности .Отделно лошото състояние ма дружествата е поради факта , че се ползват за политическа дейност,както в случая.

    17:21 27.02.2026

  • 48 Глупости

    1 0 Отговор
    гербави, лозкото вдигнал ценана на водата, амш викайте лозкото. За всичко ПП - ДБ да виновни. Клюки, интриги, компромати. Затова се разбирахте с шебеците, стойневците, пеювците. Луди гъби такива

    17:23 27.02.2026

