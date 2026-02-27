ГЕРБ отговори на Гюров: Лозко Лозев от ПП-ДБ е координирал поскъпването на водата

Председателят на Управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“ е координирал вдигането на цената на водата - това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента, след като по-рано от служебния кабинет на Андрей Гюров заподозряха, че цената на водата е задържана, за да „избухне“ при служебния кабинет.
„Лозко Лозев е координирал вдигането на цената на водата в България. Той е настоящ областен координатор на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Хасково и председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, каза Нанков.
На въпрос откъде разполага с тази информация Нанков отговори, че това е служебна кореспонденция с над 30 управители на водоснабдителни дружества. "Може би някой от тях ми я е предоставил като председател на регионалната комисия", каза още Нанков.
Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември м.г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство, предположи служебният премиер Андрей Гюров по-рано по време на брифинг в Министерския съвет.
"Чисто семантично и лексикално „отложиха вдигането“ не е коректно, тъй като в указанията на министър Иван Иванов никъде няма краен срок. Това вдигане не трябваше да се случва в нито една област, в която има проблеми с водоснабдяването. Не трябваше да се случва не само в рамките на тази година, а и на следващата, докато не се оправят проблемите с качеството на водата", каза Нанков.
"Публично днес служебният премиер Андрей Гюров излъга в прав текст всички български граждани, че сметките им от този януари в сравнение с предния януари трябва да се различават с 14,5%, което е абсолютно невярно", пък каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков. "Под 2,5% е последното решение на КЕВР от средата на миналата година, което пряко трябва да касае сметките на домакинствата", допълни той.
Съветвам Гюров, преди да прави крайни изказвания, да се обръща към своя енергиен министър Трайчо Трайков, който експертно да представи какви действия се предприемат от страна на държавата, каза Станков.
По повод искането на оставката на Ирена Георгиева-Денева от ВиК холдинга, което обявиха от „Да, България“, Николай Нанков каза „аз не мога да искам оставки, съпартийците си могат да правят каквото искат“. Предполагам, че в партията не си говорят, а говорят през медиите", допълни Нанков.
1 Боруна Лом
Коментиран от #12
15:51 27.02.2026
2 ТЪПАНАР
С ФЕЙС НА ОЛИГОФРЕН.
Коментиран от #14
15:51 27.02.2026
3 Ганя Путинофила
Казаха го по БНТ!
15:54 27.02.2026
4 кой му дреме
15:55 27.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цвете
Коментиран от #17
15:56 27.02.2026
7 Пустиня(к)
15:56 27.02.2026
8 Отново
Коментиран от #10
15:58 27.02.2026
9 Бай Араб
16:00 27.02.2026
10 Бай Араб
До коментар #8 от "Отново":Да ,де .Въпроса е кой ги инсталира във властта ?
Коментиран от #25
16:02 27.02.2026
11 Мили приятели
Това човек-куфар ли е или куфар-човек?
Благодаря
16:02 27.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай Араб
16:03 27.02.2026
14 Освалдо Риос
До коментар #2 от "ТЪПАНАР":Съпругата му е много харизматична.
Коментиран от #24
16:05 27.02.2026
15 Русенец
Докога държавниците ще защитават кожодерите? Какво трябва да стане, за да спре това?
16:05 27.02.2026
16 Бурен че,
До коментар #5 от "Цвете":Кражбите и лъжите ТЕПЪРВА започват !!!
Нещо за Христанов, жена му и фирмите им да мецнеш ???
16:06 27.02.2026
17 Питане
До коментар #6 от "Цвете":Явно си паркинсон, та винаги по ДВА пъти ?
16:08 27.02.2026
18 гражданин
16:09 27.02.2026
19 Тити
16:10 27.02.2026
20 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
16:10 27.02.2026
21 Русенец
15 000 € струва да се изкопае, а може да захрани 10 домакинства.
Някои вече прибягват до това решение. Чудех им се "защо", но вече ги разбирам. Излиза по-евтино, отколкото да робуваш на тези нагляри, а и си независим.
16:11 27.02.2026
22 Родина
София. Не се прави на отрепан .
16:12 27.02.2026
23 12340
16:14 27.02.2026
24 Питане
До коментар #14 от "Освалдо Риос":В коя част от тялото ?
16:14 27.02.2026
25 Не кой, а кои
До коментар #10 от "Бай Араб":Последните креатури на задкулисното трио Кръстев-Прокопиев-Костов (Продължаваме Подмяната) ги инсталираха във властта резидентът Триморски Боташ и американската амбасада т.е. Херо Мустафата.
16:15 27.02.2026
26 Тоя
16:16 27.02.2026
27 Аххх гад
16:26 27.02.2026
28 Бесен гражданин
Коментиран от #29, #45
16:27 27.02.2026
29 Браво
До коментар #28 от "Бесен гражданин":Браво
16:29 27.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 В тая
16:36 27.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе къде е Бойко
16:40 27.02.2026
34 Абе, Боко!
Коментиран от #36
16:43 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Налудник
До коментар #34 от "Абе, Боко!":Когато и да пречукат крадливия банкянски бандит, все ще е късно.
16:46 27.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гост
16:51 27.02.2026
39 9689
16:52 27.02.2026
40 Ний ша Ва упрайм
16:53 27.02.2026
41 Последното правителство бе на ГЕРБ
17:02 27.02.2026
42 Българи!
17:05 27.02.2026
43 до 34 - и
17:08 27.02.2026
44 Деций
Коментиран от #46
17:12 27.02.2026
45 Факт
До коментар #28 от "Бесен гражданин":Цени на водата с ДДС в Москва - 1,70 €.
17:14 27.02.2026
46 Факт
До коментар #44 от "Деций":Защото в България се раздават 13 заплати и месечни бонуси на всеки некадърник.
Загубите се плащат от потребителя, което въобще не стимулира доставчика да ги оправи.
И всичко е подплатено със закони, ковани от наши хора.
Коментиран от #47
17:16 27.02.2026
47 Деций
До коментар #46 от "Факт":Доставчика няма капацитет и средства да извърши подмяната на трасетата.Това са колосални средства и време.Въпроса е ,че през годините има отделяни средства включително и европейски,но те не са инвестирани където трябва,а са източени чрез фиктивни дейности .Отделно лошото състояние ма дружествата е поради факта , че се ползват за политическа дейност,както в случая.
17:21 27.02.2026
48 Глупости
17:23 27.02.2026