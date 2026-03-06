Meizu се оттегля от пазара на смартфони

Консолидацията на китайския пазар на смартфони отне поредната си жертва. Meizu, популярна марка също сред феновете у нас и в Европа, официално напуска бизнеса с хардуер за мобилни телефони. Според доклад за стратегическа трансформация, компанията, сега ключов стълб на автомобилната империя Geely, е спряла всички научноизследователски и развойни дейности по традиционните смартфони, включително и по дългоочакваната серия Meizu 23.

Този ход бележи края на един бурен период за Meizu. Въпреки че компанията направи кратка опити да опровергае обявеното за 2024 година „излизане“ с пускането на Meizu 22 в края на 2025 година, реалността на „RAMpocalypse“ от тази година се оказа непреодолима. С глобалното покачване на цените на паметта с около 130% поради натрупването на запаси за центрове за данни от AI гиганти като OpenAI и Microsoft, по-малките бутикови марки вече не могат да поемат инфлацията на цените на материалите. Маркетинг директорът на Meizu, потвърди, че скокът в цените на компонентите е бил „последната капка“, довела до отмяната на няколко проекта от среден клас, включително Meizu 22 Air.

Под ръководството на DreamSmart Group (дъщерно дружество на Geely) Meizu преминава от компания, фокусирана върху хардуера, към софтуерна сила, задвижвана от AI. Прочутата операционна система на Meizu се отделя от хардуера на смартфоните. Сега тя ще служи като централна нервна система за разширяващия се автомобилен парк на Geely, свързвайки умни автомобили, AR очила и XR (Extended Reality) устройства.

Системата за автомобили вече е огромен успех, инсталирана в над 2,26 милиона автомобила до края на 2025 година в марки като Lynk & Co, Geely Galaxy и Polestar. Докато телефоните са извън играта, „AI терминалите“ – специализирани устройства като Meizu 22 Next (4-инчов AI агент) и умни пръстени – остават в плана като част от по-фокусирана екосистема с висока печалба.

Очаква се компании като Samsung и Apple да преодолеят кризата, като се възползват от огромната си покупателна способност, докато по-малките играчи като Asus (която наскоро спря мобилното си подразделение) и Meizu са принудени да се оттеглят към по-печеливши ниши.

За Meizu това оттегляне от света на телефоните е прагматичен избор. Чрез интегрирането на душата на „Flyme“ директно в таблото на милиони автомобили, наследството на Meizu ще продължи да живее като софтуерен архитект за следващото поколение мобилност, дори и когато характерните за марката смартфони с бяла рамка се превърнат в реликви от една друга ера.