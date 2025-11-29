Новини
Технологии »
Ford представи първия си електрически камион

Ford представи първия си електрически камион

29 Ноември, 2025 11:30 438 2

  • ford-
  • европа-
  • камион-
  • влекач

За момента ще се предлагат две версии

Ford представи първия си електрически камион - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Въпреки известно намаляване на амбициите си в областта на електромобилите за пътнически превоз, Ford прави масивен тласък към нулеви емисии в търговския сектор с пускането на F-Line E. Този специализиран, изцяло електрически тежкотоварен камион е първото батерийно задвижвано творение на дивизията Ford Trucks, ключово подразделение на съвместното предприятие Ford Otosan, което оперира в Европа, Близкия Изток и Азия.

F-Line E, представен на изложението Solutrans във Франция, се позиционира като изключително гъвкава платформа, готова за всичко – от общински услуги до доставки с автопарк, изградена на базата на модулен дизайн. Той се предлага в две основни конфигурации, всяка от които е оптимизирана за различни задачи:

Ford представи първия си електрически камион

Предлага се вариант Модел 6×2 (тежкотоварен с голям пробег) с капацитет на батерията: 392 kWh бруто (314 kWh използваеми) чрез четири 98 kWh никел-манган-кобалтови пакета. Той разполага с максимална мощност от 523 к.с. и огромни 2470 Нм въртящ момент. Пробегът достига до 300 км с едно зареждане с максимални 285 kW.

Модел 4×2 (професионален транспорт на къси разстояния), разполага с капацитет на батерията - 294 kWh бруто (235 kWh използваеми) чрез три батерийни пакета. Максималната мощност достига до 389 к.с., а пробегът до 250 км със скорост на зареждане ограничена до 213 kW.

Ford представи първия си електрически камион

И двата модела са електронно ограничени до максимална скорост от 90 km/h. Едновременното пускане на пазара на тежък BEV заедно с обновения, икономичен F-Max, който обещава 11% намаление на разходите за гориво за моделите от 2025 година, благодарение на преработения 12,7-литров двигател, демонстрира стратегическия подход на Ford Trucks да предлага както най-модерна електрификация, така и максимална ефективност на дизеловите двигатели на своите глобални търговски клиенти.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    А на ИЛюзОН камиона обещан още от 2017-ма да е на пазара , още е само видеоигра🤔❗

    11:35 29.11.2025

  • 2 тока нема плътност

    0 0 Отговор
    1000л за 7000км. Свиркай си!!

    11:42 29.11.2025