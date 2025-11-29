Ford представи първия си електрически камион

Въпреки известно намаляване на амбициите си в областта на електромобилите за пътнически превоз, Ford прави масивен тласък към нулеви емисии в търговския сектор с пускането на F-Line E. Този специализиран, изцяло електрически тежкотоварен камион е първото батерийно задвижвано творение на дивизията Ford Trucks, ключово подразделение на съвместното предприятие Ford Otosan, което оперира в Европа, Близкия Изток и Азия.

F-Line E, представен на изложението Solutrans във Франция, се позиционира като изключително гъвкава платформа, готова за всичко – от общински услуги до доставки с автопарк, изградена на базата на модулен дизайн. Той се предлага в две основни конфигурации, всяка от които е оптимизирана за различни задачи:

Предлага се вариант Модел 6×2 (тежкотоварен с голям пробег) с капацитет на батерията: 392 kWh бруто (314 kWh използваеми) чрез четири 98 kWh никел-манган-кобалтови пакета. Той разполага с максимална мощност от 523 к.с. и огромни 2470 Нм въртящ момент. Пробегът достига до 300 км с едно зареждане с максимални 285 kW.

Модел 4×2 (професионален транспорт на къси разстояния), разполага с капацитет на батерията - 294 kWh бруто (235 kWh използваеми) чрез три батерийни пакета. Максималната мощност достига до 389 к.с., а пробегът до 250 км със скорост на зареждане ограничена до 213 kW.

И двата модела са електронно ограничени до максимална скорост от 90 km/h. Едновременното пускане на пазара на тежък BEV заедно с обновения, икономичен F-Max, който обещава 11% намаление на разходите за гориво за моделите от 2025 година, благодарение на преработения 12,7-литров двигател, демонстрира стратегическия подход на Ford Trucks да предлага както най-модерна електрификация, така и максимална ефективност на дизеловите двигатели на своите глобални търговски клиенти.