Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Мелони: Провалът на международното право е причина за кризата в Иран

Мелони: Провалът на международното право е причина за кризата в Иран

9 Март, 2026 12:36, обновена 9 Март, 2026 12:36 1 194 17

  • джорджа мелони-
  • иран-
  • международно право-
  • криза

Италианският премиер подчерта липсата на достатъчна информация, за да осъди или подкрепи атаките на САЩ и Израел

Мелони: Провалът на международното право е причина за кризата в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джорджа Мелони, премиер на Италия, обвини провала на международното право за избухването на конфликта в Иран. Тя добави, че не разполага с достатъчна информация, за да подкрепи или осъди атаките, предприети от Съединени американски щати и Израел, с които е започнал конфликтът, предаде италианската агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Трябва да се справим със ситуация, в която правилата на международното право обективно са нарушени“, заяви Мелони снощи пред местен телевизионен канал. По думите ѝ сегашните събития са част от дългосрочна криза на международното право, която се е задълбочила особено след инвазията на Украйна. „Теоретично ООН трябва да прилага правилата, но наблюдаваме аномалия - член на Съвета за сигурност нахлува в съседната си страна“, добави тя.

Попитана дали подкрепя атаките на САЩ и Израел, Мелони отговори: „Обективно нямам нужната информация, както и почти никой в Европа.“ Тя подчерта, че почти никой европейски лидер не е заел категорична позиция, с изключение на премиера на Испания Педро Санчес.

Вчера Доналд Тръмп, президент на САЩ, заяви пред италианския ежедневник „Кориере дела Сера“, че Мелони е „страхотен лидер“ и „винаги се стреми да помогне“. „Тя е отличен лидер и ми е приятелка“, допълни той.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    28 1 Отговор
    Сеньора Пъпешни играе двойна игра с приятелчето си дедо Дони лудия.

    12:38 09.03.2026

  • 2 ПРИЧИНАТА ЗА ВОЙНАТА В ИРАН

    33 1 Отговор
    Е НАПАДЕНИЕТО НА САЩ И ИЗРАЕЛ.

    12:41 09.03.2026

  • 3 Българин

    18 2 Отговор
    Сега САЩ действат по Прозореца на Овертон. Забелязвате ли как Тръмп в началото казваше, че няма да праща сухопътни войски в Иран? Сега казва, че може да прати, но само за ограничени операции. Накрая по заповед на Нетаняху ще има пълна инвазия, която ще превърне Иран във втори Виетнам за САЩ.

    12:43 09.03.2026

  • 4 Кака Нашева

    18 1 Отговор
    Тая па4а пък какво ми се прави на много принципна и тя е поредната подд логга инсталирана от глобалистите .

    12:45 09.03.2026

  • 5 Чичо Дончо

    10 1 Отговор
    обича руси хубавици.

    12:45 09.03.2026

  • 6 Трите маймуни

    17 0 Отговор
    Не чух, не видях, не бях там….

    12:45 09.03.2026

  • 7 МеракЛията

    9 0 Отговор
    Пъпеши ,пъпеши ,колко да са пъпеши ,с тези изцълени жабешки очи ,трябва на задна да я карам,въпреки че дядо ви Хаджия не е махнаджия .

    12:47 09.03.2026

  • 8 българина

    15 1 Отговор
    то правото не се проваля само, има си конкретни виновници! сащ и израел, ами хайде всички ги накажете

    12:48 09.03.2026

  • 9 Кукуруку

    14 2 Отговор
    Мелани се сниши и никаква я няма на европейската сцена . Не може да лавираш и да искаш европейски блага и американска връзка. Настана време разделно. Избираш и се заявяваш- Европеец ли си или неопределен плужек

    Коментиран от #13

    12:50 09.03.2026

  • 10 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Чакай да видиш ко става а Гренландия. Затваряйте си очите още за диктатора Тръмп

    13:07 09.03.2026

  • 11 българина

    8 0 Отговор
    Какво международно право ? Защо не говорихте за право когато опоскахте държавата ни , като скаклци ?

    13:29 09.03.2026

  • 12 ха ха

    3 0 Отговор
    просто прави вятър

    13:43 09.03.2026

  • 13 не се

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кукуруку":

    снишила, чака Тръмп да се поправи или да се наложи.

    13:46 09.03.2026

  • 14 Смешник

    5 0 Отговор
    Как така изкарахте на секундата Русия агресор а за Иран нямате нужната информация Лицемери

    13:47 09.03.2026

  • 15 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 2 Отговор
    Всичко започна от терористичния рашистки режим на Путлер и фашизоидната групичка около него !

    13:49 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1302

    2 0 Отговор
    Тая може ли да ни осведоми - Кой уби международното право?
    И Ко прайм ся ???

    13:54 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания