Мелони: Провалът на международното право е причина за кризата в Иран

Джорджа Мелони, премиер на Италия, обвини провала на международното право за избухването на конфликта в Иран. Тя добави, че не разполага с достатъчна информация, за да подкрепи или осъди атаките, предприети от Съединени американски щати и Израел, с които е започнал конфликтът, предаде италианската агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Трябва да се справим със ситуация, в която правилата на международното право обективно са нарушени“, заяви Мелони снощи пред местен телевизионен канал. По думите ѝ сегашните събития са част от дългосрочна криза на международното право, която се е задълбочила особено след инвазията на Украйна. „Теоретично ООН трябва да прилага правилата, но наблюдаваме аномалия - член на Съвета за сигурност нахлува в съседната си страна“, добави тя.

Попитана дали подкрепя атаките на САЩ и Израел, Мелони отговори: „Обективно нямам нужната информация, както и почти никой в Европа.“ Тя подчерта, че почти никой европейски лидер не е заел категорична позиция, с изключение на премиера на Испания Педро Санчес.

Вчера Доналд Тръмп, президент на САЩ, заяви пред италианския ежедневник „Кориере дела Сера“, че Мелони е „страхотен лидер“ и „винаги се стреми да помогне“. „Тя е отличен лидер и ми е приятелка“, допълни той.