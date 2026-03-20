Електрически велосипед с поддръжка на Apple Find My и Android Find Hub

Velotric официално вдигна завесата над най-новото си попълнение в света на градската мобилност – модела Tempo. Този елегантен електрически велосипед не е просто поредното превозно средство на две колела, а високотехнологична машина, която съчетава лека алуминиева конструкция с интелигентни функции, заимствани директно от света на смартфоните.

Сърцето на Tempo е изключително дискретен и тих мотор с мощност 350W (достигащ пикови стойности от 650W) и въртящ момент от 45 Nm. Захранването е поверено на сменяема батерия с капацитет 374 Wh, която според инженерите на компанията позволява пресичане на градската джунгла с едно зареждане за пробег до забележителните 96 км.

Една от най-впечатляващите иновации е системата SensorSwap. Тя дава свобода на колоездача светкавично да превключва между различни режими на асистенция, базирани на въртящия момент или каданса на въртене на педалите. Но истинският коз на Tempo е интеграцията с дигиталните екосистеми – велосипедът поддържа Apple Find My и Android Find Hub, което прави откриването му при кражба или изгубване детска игра. Забравете и за досадните ключове – отключването става чрез NFC технология.

Кокпитът на велосипеда е оборудван с модерен 2-инчов цветен дисплей и удобен USB Type-C порт за зареждане на устройства в движение. Сигурността е гарантирана от хидравлични дискови спирачки Shimano и устойчиви на пробиване гуми Kenda 700 x 42c, а високата степен на защита (IPX6 и IPX7) означава, че дори проливният дъжд няма да спре вашето придвижване.

Velotric Tempo се предлага в два варианта на рамката от алуминий 6061 – с висока и средна височина, като може да пренася общо тегло до близо 150 кг. Стилният градски модел е наличен в три свежи цвята: оранжев, зелен и сребрист, а стартовата му цена е фиксирана на 1499 долара.