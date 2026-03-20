Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Електрически велосипед с поддръжка на Apple Find My и Android Find Hub

20 Март, 2026 12:07 534 2

  • електрически велосипед-
  • velotric-
  • tempo

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Velotric официално вдигна завесата над най-новото си попълнение в света на градската мобилност – модела Tempo. Този елегантен електрически велосипед не е просто поредното превозно средство на две колела, а високотехнологична машина, която съчетава лека алуминиева конструкция с интелигентни функции, заимствани директно от света на смартфоните.

Сърцето на Tempo е изключително дискретен и тих мотор с мощност 350W (достигащ пикови стойности от 650W) и въртящ момент от 45 Nm. Захранването е поверено на сменяема батерия с капацитет 374 Wh, която според инженерите на компанията позволява пресичане на градската джунгла с едно зареждане за пробег до забележителните 96 км.

Една от най-впечатляващите иновации е системата SensorSwap. Тя дава свобода на колоездача светкавично да превключва между различни режими на асистенция, базирани на въртящия момент или каданса на въртене на педалите. Но истинският коз на Tempo е интеграцията с дигиталните екосистеми – велосипедът поддържа Apple Find My и Android Find Hub, което прави откриването му при кражба или изгубване детска игра. Забравете и за досадните ключове – отключването става чрез NFC технология.

Кокпитът на велосипеда е оборудван с модерен 2-инчов цветен дисплей и удобен USB Type-C порт за зареждане на устройства в движение. Сигурността е гарантирана от хидравлични дискови спирачки Shimano и устойчиви на пробиване гуми Kenda 700 x 42c, а високата степен на защита (IPX6 и IPX7) означава, че дори проливният дъжд няма да спре вашето придвижване.

Velotric Tempo се предлага в два варианта на рамката от алуминий 6061 – с висока и средна височина, като може да пренася общо тегло до близо 150 кг. Стилният градски модел е наличен в три свежи цвята: оранжев, зелен и сребрист, а стартовата му цена е фиксирана на 1499 долара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    Ма как така? На запад не крадат. Само "балканското племе" краде. (Нали така бе опорката?)
    За какъв му е тоя "файнд май"??? Или водачите на такива ВЕЛО-колелета са в перманентна безпаметност от прием на "вещества"?

    12:24 20.03.2026

  • 2 Дфхк

    0 1 Отговор
    Няма калници, багажници, светлини!
    Какъв градски велосипед е тогава?

    12:24 20.03.2026