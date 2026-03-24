Microsoft обяви основен ремонт на Windows 11

24 Март, 2026 13:00 807 2

Технологичният гигант „дръпна ръчната“ на натрапчивия изкуствен интелект и върна любими функции в името на по-бързата система

Радослав Славчев

В Редмънд най-после признаха, че гласът на потребителя е по-силен от маркетинговите стратегии. Microsoft официално обяви мащабен план за „ремонт“ на Windows 11, който обещава да преобрази операционната система – от визуалния интерфейс до най-дълбоките слоеве на производителността. Този завой не е просто козметичен, а стратегическо отстъпление от политиките, които дразнеха милиони потребители по света.

Една от най-изненадващите новини е решението на компанията да „укроти“ Copilot. Вместо да бъде навиран в очите на потребителя във всяко приложение – от Notepad до Photos – изкуственият интелект ще бъде дискретно изтеглен. Интеграцията му ще остане само там, където действително носи добавена стойност, слагайки край на агресивното му налагане. В замяна на това, Microsoft връща класически удобства, чакани с години: лентата на задачите (Taskbar) отново ще бъде мобилна и ще може да се позиционира встрани или в горната част на екрана.

Системата за актуализации също претърпява хуманизация. Вече няма да бъдете „заложници“ на компютъра си, когато бързате да го изключите – опцията за рестарт или гасене без задължително инсталиране на пачове най-сетне е тук. Актуализациите ще станат по-тихи, по-малко натрапчиви и ще могат да бъдат спирани за по-дълги периоди, дори по време на първоначалната настройка на ново устройство.

Под капака фокусът е върху „чистата скорост“. Разработчиците обещават светкавично стартиране на File Explorer, оптимизирана консумация на RAM памет и край на визуалните артефакти при работа с прозорци. Стабилността на Bluetooth и USB връзките също е приоритет, целящ да намали до минимум системните сривове.

Този внезапен прилив на смирение в Microsoft не е случаен. Конкуренцията в лицето на Apple диша в врата им, след като Тим Кук обяви рекордна седмица за продажбите на Mac. Появата на бюджетния MacBook Neo очевидно е подействала като студен душ за софтуерния гигант, принуждавайки го да превърне Windows 11 в по-лека, по-бърза и по-човешка платформа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Имя

    0 0 Отговор
    Закривайте я тази операционна система. Никой не иска да работи на нея. Останах само някакви канцеларии, счетоводители и фирми, които се връзват на договор с Майкрософт. Обикновения потребител не го иска! Само геймъри искат Уиндоус. Линукс не става - постоянна борба с драйвери, несъвместими версии на пакети и бъгове.

    13:48 24.03.2026

  • 2 Васил

    0 0 Отговор
    За кой ли път!

    13:51 24.03.2026