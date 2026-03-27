Изцяло нова стомана за премиум китайските автомобили

27 Март, 2026 13:54 4 010 0

  китайски автомобили
  стомана

Въпреки по-високата якост, детайлите са с 5% до 10% по-леки

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската премиум марка Hongqi (част от концерна FAW) обяви внедряването на революционна стомана от ново поколение, която обещава да преначертае стандартите в индустрията.

Разработеният съвместно с металургичния гигант Shougang материал не е просто подобрение, а технологичен скок. Докато досегашният „златен стандарт“ за здравина се движеше около 2,0 GPa, новата стомана за горещо формоване достига впечатляващите 2,4 GPa (2400 MPa).

Какво означава това на практика?

В света на автомобилния дизайн здравината често идва за сметка на теглото. Тук обаче инженерното уравнение е решено в полза и на двете:

По-висока защита: Структурните елементи на купето са с 15% по-здрави, което директно повишава шансовете за оцеляване при тежки сблъсъци.

Енергийна абсорбция: Способността на автомобила да поема и разсейва енергията от удара е увеличена с 10%.

Олекотяване: Въпреки по-високата якост, детайлите са с 5% до 10% по-леки. Това е критично важно за новите електрически модели, където всеки спестен килограм означава по-голям пробег.

Този ход затвърждава стратегията на бранда да не бъде просто "китайският Rolls-Royce" по отношение на дизайна, но и да води в технологичната надпревара за пасивна безопасност.


