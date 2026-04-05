Китайците искат да доминират и при големите кросоувъри. Ето какво подготвят

Светът на автомобилите скоро ще затаи дъх, защото Пекин се подготвя да се превърне в епицентър на технологичното съвършенство. Предстоящото изложение в китайската столица, кодето екип на mobile.bg ще е на мястото на събитието, обещава да бъде истински празник за любителите автомобилите и в случая - на тези на високите проходими машини. На сцената ще излязат осем впечатляващи кросоувъра. Тези модели не просто следват тенденциите – те ги диктуват, поставяйки нови мащаби за лукс, автономност и инженерна мисъл.

В светлината на прожекторите застава обновеният Li Auto L9, който вече заяви позицията си на върхово постижение в гамата на марката. С цена, отразяваща неговия флагмански статус, този кросоувър е истинско технологично бижу. Инженерите са внедрили напълно независимо окачване с интелигентно управление на всяко колело, което на практика елиминира клатенето в завои. Завиващите задни колела и електронната спирачна система обещават маневреност, която противоречи на мащабните му размери.

Не по-малко вълнение предизвиква XPeng GX, който залага на „изкуствения интелект“ зад волана. Този кросоувър разполага с високо ниво на автономност, а електронният му мозък има способността да се учи и усъвършенства, анализирайки всеки изминат километър. По стъпките му върви Nio ES9, който ще дебютира с иновативно електронно управление и цели четири електромотора. Тази конфигурация осигурява не само сериозна мощ, но и впечатляващ пробег от 620 км с едно зареждане.

Китайските производители не спират да изненадват с нестандартни екстри. Leapmotor D19 например ще предложи вграден генератор на кислород в купето – функция, която доскоро звучеше като научна фантастика. Освен това моделът разполага с вакуумно затваряне на вратите и солиден електрически пробег за своята хибридна версия. В същото време Aito M9 впечатлява с последно поколение лидарен сензор, а BYD Datang обещава да разбие представите за автономност с изумителните 950 км само на ток.

Европейските гиганти също няма да останат по-назад, но влизат в играта с местни партньорства. На щандовете в Пекин ще видим електрическия AUDI E7X, плод на съвместната работа със SAIC, както и дългата база на BMW iX3. Тези модели ще залагат изцяло на електрическо задвижване и системи 4x4, доказвайки, че традиционните премиум марки са готови да се борят за лидерство в новата ера на мобилността. Изложението в Пекин определено ще постави началото на една много интересна година за пазара на кросоувъри.