Китайците искат да доминират и при големите кросоувъри. Ето какво подготвят

5 Април, 2026 12:30 1 770 10

  • китайски автомобили-
  • кросоувъри-
  • големи suv

Осем големи кросоувъра ще бъдат показани на автомобилното изложение в Пекин

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на автомобилите скоро ще затаи дъх, защото Пекин се подготвя да се превърне в епицентър на технологичното съвършенство. Предстоящото изложение в китайската столица, кодето екип на mobile.bg ще е на мястото на събитието, обещава да бъде истински празник за любителите автомобилите и в случая - на тези на високите проходими машини. На сцената ще излязат осем впечатляващи кросоувъра. Тези модели не просто следват тенденциите – те ги диктуват, поставяйки нови мащаби за лукс, автономност и инженерна мисъл.

В светлината на прожекторите застава обновеният Li Auto L9, който вече заяви позицията си на върхово постижение в гамата на марката. С цена, отразяваща неговия флагмански статус, този кросоувър е истинско технологично бижу. Инженерите са внедрили напълно независимо окачване с интелигентно управление на всяко колело, което на практика елиминира клатенето в завои. Завиващите задни колела и електронната спирачна система обещават маневреност, която противоречи на мащабните му размери.

Не по-малко вълнение предизвиква XPeng GX, който залага на „изкуствения интелект“ зад волана. Този кросоувър разполага с високо ниво на автономност, а електронният му мозък има способността да се учи и усъвършенства, анализирайки всеки изминат километър. По стъпките му върви Nio ES9, който ще дебютира с иновативно електронно управление и цели четири електромотора. Тази конфигурация осигурява не само сериозна мощ, но и впечатляващ пробег от 620 км с едно зареждане.

Китайските производители не спират да изненадват с нестандартни екстри. Leapmotor D19 например ще предложи вграден генератор на кислород в купето – функция, която доскоро звучеше като научна фантастика. Освен това моделът разполага с вакуумно затваряне на вратите и солиден електрически пробег за своята хибридна версия. В същото време Aito M9 впечатлява с последно поколение лидарен сензор, а BYD Datang обещава да разбие представите за автономност с изумителните 950 км само на ток.

Европейските гиганти също няма да останат по-назад, но влизат в играта с местни партньорства. На щандовете в Пекин ще видим електрическия AUDI E7X, плод на съвместната работа със SAIC, както и дългата база на BMW iX3. Тези модели ще залагат изцяло на електрическо задвижване и системи 4x4, доказвайки, че традиционните премиум марки са готови да се борят за лидерство в новата ера на мобилността. Изложението в Пекин определено ще постави началото на една много интересна година за пазара на кросоувъри.


Оценка 4.5 от 13 гласа.
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    22 5 Отговор
    Либерастите вече смениха плочата и почнаха да учат китайски и ще събират юани вместо центоее.

    12:42 05.04.2026

  • 2 Теслатъ

    21 5 Отговор
    Китайците пробиха много яко на пазара на Ел. автомобили..., след 10-на години ще са основен Световен производител и доставчик.

    Коментиран от #7

    12:45 05.04.2026

  • 3 ОАЕ

    3 2 Отговор
    неее

    13:29 05.04.2026

  • 4 Айше

    6 1 Отговор
    Аааа, това на снимката кво е мощно и футуристично, като за Квартала ще ми е супер да джъткам с него

    13:43 05.04.2026

  • 5 Москвич 3

    6 2 Отговор
    Тоя Москвич вече е ок

    14:03 05.04.2026

  • 6 Сибирь

    4 4 Отговор
    Те като че ли не доминираха вече. И Li-9 , Yangwang U8 . NIO ET 6, 7 и8 , всякакви BYD леопарди ,Танг Л, Zeekr 7X Xiaopeng G9 и т.н.т.

    14:54 05.04.2026

  • 7 Сибирь

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Теслатъ":

    Те вече са !

    14:55 05.04.2026

  • 8 Трезв поглед

    9 3 Отговор
    Китай вдигна летвата на средни и луксозни СУВ докато европейците вдигат само цената. Реалната стойност е два пъти по-ниска от тази на пазара. Въпрос на време е Китай да доминира в Европа.

    15:53 05.04.2026

  • 9 гост

    1 1 Отговор
    искат да доминират? Че те вече доминират

    20:42 05.04.2026

  • 10 Айзомби

    0 0 Отговор
    Искат да доминират , но има още многооо ама много хляб и ориз да изядат докато стигнат немските машини.

    23:30 05.04.2026