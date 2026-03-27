Samsung Browser вече е наличен за Windows в първата си стабилна версия

След петмесечен бета период Samsung официално пусна стабилната версия на своя браузър за настолни компютри, който вече се нарича просто Samsung Browser. Отдалечавайки се от името „Samsung Internet“, версия 30.0.0.95 вече е достъпна в световен мащаб за Windows 10 (версия 1809+) и Windows 11. Докато браузърът служи като важен мост за потребителите на Galaxy, позволявайки им да синхронизират отметки, история и пароли чрез Samsung Pass, истинската новина се крие в амбициозната интеграция на Perplexity AI.

В пряко предизвикателство към Copilot на Microsoft Edge и Gemini на Google Chrome, Samsung е вградила AI възможности директно в браузъра. Интеграцията на Perplexity позволява на браузъра да разбира контекста на активните раздели и да изпълнява сложни, многоетапни задачи. Например, ако имате отворени няколко раздела, свързани с пътувания, можете да помолите AI да генерира пълен четиридневен маршрут, базиран конкретно на съдържанието на тези страници. Той въвежда и търсене в историята на естествен език, което ви позволява да намерите например „страницата със сините маратонки от миналия вторник“, без да превъртате ръчно седмици наред данни.

Може би най-футуристичното допълнение е способността на браузъра да „чете“ видеосъдържание. Samsung твърди, че изкуственият интелект може да разбира контекста във видеоклиповете, което позволява на потребителите да задават въпроси на естествен език, за да преминат към конкретни сегменти. Ако гледате дълъг технически обзор или урок по готвене, можете да помолите браузъра да „намери частта, в която се говори за живота на батерията“ или „покажи ми стъпката с подправките“, и плейърът автоматично ще премине към съответния момент във времето.

Макар браузърът да е достъпен за всички Windows компютри, най-напредналите функции на „Continuity“ – като например продължаване на уеб страницата точно от мястото, където сте спрели на телефона си – засега остават ексклузивни за лаптопите от сериите Galaxy Book 3 до 6. Освен това, макар самият браузър да е пуснат в световен мащаб, основните функции на Agentic AI засега са ограничени до потребители в Южна Корея и САЩ, като по-широко разпространение е планирано за по-късно тази година.

Samsung Browser предлага и любими мобилни функции, като високо оценения тъмен режим и вграден блокиращ реклами модул, който работи без нужда от разширения на трети страни. За феновете на Galaxy включването на Samsung Pass означава, че биометричните данни за вход, използвани на смартфон, вече могат да се използват за автоматично попълване на потребителски имена и данни за плащане на настолния компютър, създавайки много по-съгласуван слой за сигурност между Windows и Android.