Samsung може да допълни гамата на Galaxy S27 с още един модел

След години на поддържане на строга тристепенна структура на флагманските си модели, Samsung се готви да разшири гамата си за 2027 година с четвърти модел, известен като Galaxy S27 Pro. Според доклад на ETNews, този ход е пряк отговор на търсенето на пазара за високопроизводителни устройства, които не изискват непременно масивните размери на модел от серията Ultra. Чрез добавянето на Pro вариант, вместо да замества съществуващия Plus модел, Samsung цели да завладее пазара на компактните устройства от висок клас – потребители, които изискват хардуер от елитен клас, но предпочитат по-лесно побиращ се във джоба формат.

Galaxy S27 Pro се позиционира като технически мост между S27 Plus и S27 Ultra. За разлика от Plus модела, който традиционно отразява дисплея и камерата на базовия модел, се очаква Pro да наследи няколко от най-напредналите спецификации на Ultra. Това включва иновативната функция Privacy Display, която дебютира при Galaxy S26 Ultra по-рано тази година и използва специализирани слоеве, за да стесни ъглите на видимост и да попречи на странични наблюдатели да виждат чувствително съдържание на екрана. Освен това се носят слухове, че S27 Pro ще разполага със същия 200-мегапикселов основен сензор ISOCELL като Ultra, което бележи значително отклонение от традицията на Samsung да запазва най-добрата си оптика изключително за най-скъпия модел.

За да запази по-малките си размери и по-конкурентна цена, Galaxy S27 Pro според слуховете ще пропусне поддръжката за S Pen. Чрез премахването на вътрешните отделения и слоевете на дигитайзера, необходими за стилуса, инженерите на Samsung могат да използват това вътрешно пространство за подобрени системи за охлаждане или батерия с голям капацитет. Този компромис предполага, че S27 Pro потенциално би могъл да предложи по-добро термично управление и по-дълъг живот от S27 Ultra, който трябва да жертва вътрешно пространство за вградения си стилус.

Ако тези слухове се потвърдят, гамата Galaxy за 2027 година ще отразява по-точно конкурентната среда в мобилната индустрия. Стандартните S27 и S27 Plus ще продължат да бъдат основните модели, докато S27 Pro ще бъде пряк конкурент на iPhone-ите от Pro серията на Apple. Това оставя S27 Ultra като абсолютния връх на семейството, определен от огромния му 6,9-инчов дисплей и уникалния му статут на единственото устройство в гамата, което разполага със S Pen. Макар че подобни слухове за Pro модел се появиха и за серията S26, но бяха отхвърлени, текущите данни от веригата за доставки сочат, че вече се правят поръчки за производство на специализирани дисплеи без дигитайзер.

Тъй като официалното пускане на пазара се очаква едва в началото на 2027 година, Samsung има време да усъвършенства тази йерархия. Въпреки това, преминаването към стратегия с четири модела отразява по-широка тенденция в индустрията към хиперсегментация. Тъй като софтуерното преживяване става все по-унифицирано в цялата Android екосистема, Samsung залага на това, че разнообразието от физически хардуер и специализираните дисплейни технологии като Privacy screen ще бъдат ключът към запазването на лидерската му позиция.