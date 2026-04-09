Новата ОС на Samsung вече е налична и за по-стари устройства

Samsung ускорява софтуерната си офанзива, доказвайки, че „старият“ хардуер все още има достатъчно ресурси. От днес южнокорейският технологичен гигант официално отвори бета програмата One UI 8.5 за по-широк спектър от устройства, включително цялата серия Galaxy S23, S23 FE и сгъваемите модели от 2023 година, Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Може би най-изненадващо е, че и Galaxy A36 също е включен, което показва ангажимента на Samsung да внедри софтуерни функции от висок клас в своята масово продавана серия „A“ по-рано, отколкото в предишни години.

Основната функция на тази актуализация е дългоочакваният пробив в съвместимостта на екосистемата: вградена поддръжка на AirDrop чрез Quick Share. Докато преди това беше ограничена до най-новите флагмани Galaxy S25 и Z Fold7, бета версията на One UI 8.5 вече позволява тази междуплатформена връзка за серията S24 и сгъваемите модели от 2024 година. Това позволява на потребителите на Samsung да изпращат файлове директно към устройства на Apple без приложения на трети страни, като по този начин ефективно се премахва една от най-значимите „затворени градини“ в мобилната индустрия.

За тези, които са нетърпеливи да тестват новия фърмуер, пускането в употреба в момента е в ход в Индия, Южна Корея, Обединеното кралство и Съединените щати. Достъпът се управлява чрез приложението Samsung Members, където ще се появи банер за регистрация за подходящите устройства. Samsung предупреди, че това е поетапно пускане, така че известието за актуализацията може да пристигне в различно време в зависимост от оператора и региона. Компанията също така подсказа, че още повече устройства, вероятно от семействата Galaxy S22 и Tab S10, ще бъдат добавени към списъка с бета версии преди края на април.

Освен актуализациите за споделяне на файлове, One UI 8.5 въвежда Galaxy AI 3.0, който предлага подобрено превеждане в реално време за приложения за съобщения на трети страни и нова система за управление „Predictive Battery“, която използва машинно обучение на устройството, за да удължи ежедневния живот с до 15%. Докато Samsung се подготвя за стабилното глобално пускане на One UI 8.5 по-късно това лято, тази разширена бета версия служи като критичен стрес тест за това как тези усъвършенствани AI функции работят на по-стари процесори като Snapdragon 8 Gen 2.