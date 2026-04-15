GoPro сменя курса с нови камери с по-голям сензор

GoPro официално даде старт на нова ера в своята гама от хардуер, като се отклони от традиционната номенклатура „Hero“ и представи професионалната серия Mission 1. За момента тя ще се състои от Mission 1, Mission 1 Pro и революционната Mission 1 Pro ILS. В основата на тази промяна стои огромен 50-мегапикселов 1-инчов сензор и 5-нанометров GP3 процесор – комбинация, която според GoPro осигурява 14 стопа динамичен диапазон и най-добрите резултати при слаба осветеност в историята на марката.

Техническите спецификации поставят серията Mission 1 твърдо в територията на компактните кинокамери. Флагманските модели Mission 1 Pro и ILS поддържат запис в 8K при 60 кадъра в секунда и 4K при невероятните 240 кадъра в секунда. Кинотворците вероятно ще се насочат към режимите „Open Gate“ 4:3, които заснемат цялата площ на сензора при до 8K30 или 4K120, което позволява максимална гъвкавост при прекадриране за вертикални или хоризонтални социални платформи. Аудиото също е претърпяло професионална преработка, с масив от четири микрофона и запис в 32-битов формат, за да се предотврати клипинг в среди с високи децибели.

Най-радикалната промяна за марката е Mission 1 Pro ILS, която въвежда сменяем байонет за обективи Micro Four Thirds (MFT). Докато стандартните модели Mission 1 и Pro разполагат с фиксиран ултраширокоъгълен обектив от 159 градуса, версията ILS позволява на създателите да монтират висококачествени обективи от марки като Panasonic и Olympus. За да отговори на тези по-високи изисквания за мощност, GoPro представя батерията Enduro 2 с капацитет 2150 mAh, която удължава времето за запис до над пет часа при 1080p и три часа при 4K.

Новата серия разполага също с 14% по-голям OLED дисплей на гърба и променено шаси, което остава водоустойчиво до 20 метра без калъф за моделите с фиксиран обектив. Въпреки че официалните цени все още не са обявени поради колебанията в глобалното предлагане на компоненти, GoPro потвърди, че предварителните поръчки ще започнат на 21 май 2026. Mission 1 и Mission 1 Pro ще бъдат пуснати в продажба по целия свят на 28 май, докато съвместимата с MFT Mission 1 Pro ILS и специализираните „Creator Editions“ са планирани за пускане през третото тримесечие по-късно тази година.