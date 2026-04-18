Това са цветовете в които ще видим iPhone 18 Pro тази есен

18 Април, 2026 11:30 2 262 3

Очаква се четири различни предложения да стигнат до крайния потребител

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според вътрешни изтекли информации от веригата за доставки, Apple се отказва от енергичния цвят „Cosmic Orange“, който бе характерна черта на iPhone 17 Pro, в полза на по-изискана и преосмислена колекция от цветове. Оранжевият цвят е изместен от нов „геройски“ цвят, Dark Cherry, който се разработва под Pantone 6076. Този дълбок, виненочервен нюанс се описва като зряла алтернатива на червените нюанси „fruit punch“ от предишните поколения и има за цел да затвърди премиум привлекателността на серията.

Наред с характерното червено, докладите посочват три други нюанса, които в момента са в процес на тестване. Светлосиньото (Pantone 2121) се смята за изтънчен ретро вариант на популярното Sierra Blue на iPhone 13 Pro, въпреки че според информациите то има повече общо с настоящото „Mist Blue“, което се среща при стандартния iPhone 17. За тези, които предпочитат неутрални тонове, Apple тества тъмно сиво (Pantone 426C) – нюанс, толкова наситено, че граничи с истинско черно – и класическо сребристо (Pantone 427C), което запазва титановия финиш на настоящото поколение.

Докато слуховете за „Dark Cherry“ набират значителна популярност в Macworld и 9to5Mac, анализаторите от бранша предупреждават, че изборът на цветове от Apple често е последният елемент, който се финализира преди масовото производство. Историята показва, че Apple често тества четири или пет варианта вътрешно, но пуска на пазара само четири; миналата година както „Steel Gray“, така и „Deep Black“ бяха според слуховете на масата, но не стигнаха до етапа на продажба. Тази година залогът е по-висок, тъй като се носят слухове, че Apple подготвя и iPhone 18 Ultra, първото си сгъваемо устройство, за което се очаква да се придържа към по-консервативна палитра от Silver, White и Indigo.

Освен цветовете, изтеклите CAD чертежи, свързани с тези покрития, подсказват няколко фини промени в дизайна на серията 18 Pro. Най-забележимата промяна е по-нататъшното намаляване на размера на Dynamic Island, който се очаква да се превърне в по-дискретен отвор, за да се максимизира използваемата площ на екрана. Освен това изглежда, че разстоянието между задната стъклена повърхност и корпуса на камерата е намалено, което създава „по-плавен“ вид на матрицата с три обектива. Тъй като до официалното събитие през септември остават още месеци, тези нюанси представляват настоящите фаворити за това, което вероятно ще бъде една по-сдържана и елегантна година за флагманския хардуер на Apple.


Подобни новини


  • 1 леля Асенка Василева 🌈🌈

    5 1 Отговор
    Искам розов като пеньоара ми!

    Коментиран от #2

    11:39 18.04.2026

  • 2 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "леля Асенка Василева 🌈🌈":

    розови и така кръгли кат банан ще направят
    и здраво вибриращи за настроение
    всичко за клиентите.....
    само кеф да е

    19:53 18.04.2026

  • 3 Мммм

    3 1 Отговор
    Може да овъргаляш лйно в пудра захар, но то никога няма да стане поничка. Айфон ли е не ми го хвалете :)

    14:45 19.04.2026